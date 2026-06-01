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दिल्ली में स्कूल ऑफ प्लानिंग के ऑफिस में लगी आग; चारों ओर छाया धुएं का गुबार

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजधानी दिल्ली के विकास मार्ग स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) के ऑफिस की दूसरी मंजिल पर सोमवार सुबह आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी देर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

दिल्ली में स्कूल ऑफ प्लानिंग के ऑफिस में लगी आग; चारों ओर छाया धुएं का गुबार

दिल्ली में आईटीओ के पास स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) की दूसरी मंजिल पर सोमवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने काफी देर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल सकी है। पुलिस और दमकल द्वारा समय रहते इमारत को खाली करा लिया गया था।

दिल्ली फायर सर्विस को सुबह करीब 10 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग पर काबू पा लिया गया है। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

आग पर काबू पाया गया

दिल्ली पुलिस ने बताया कि आज सुबह लगभग 10 बजे आईटीओ विकास मार्ग पर स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) में आग लगने की घटना के संबंध में थाना IP एस्टेट में सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर सब-इंस्पेक्टर योगेश पूनिया पुलिस टीम और बीट स्टाफ के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। SPA में MTS के पद पर काम करने वाले सौरभ शर्मा ने पीसीआर कॉल कर आग की सूचना दी थी। सौरभ ने बताया कि उन्होंने SPA बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के फैकल्टी रूम में धुआं और आग देखी, जिसके बाद उन्होंने पीसीआर कॉल किया।

फायर डिपार्टमेंट द्वारा मौके पर भेजी गई दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दमकल के साथ ही 3 एम्बुलेंस, 2 पीसीआर वैन, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस स्टाफ भी सहायता के लिए मौजूद रहा। आग पर सफलतापूर्वक काबू पाकर उसे बुझा दिया गया है। किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि या चोट की सूचना नहीं है। आग लगने के सही कारण का पता अभी लगाया जाना बाकी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और बिल्डिंग में अब कोई आग नहीं बची है।

दिल्ली के मुखर्जी नगर में 3-मंजिला इमारत में आग लगी

इसके साथ ही, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में भी एक 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से एक छात्रा घायल हो गई। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, आग इंदिरा विहार में जमीन के अलावा 4 मंजिला इमारत में आग लगी थी। इस बिल्डिंग में पेइंग गेस्ट (PG) चलाया जाता था। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रविवार रात 10.29 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की पांच गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं। आग कथित तौर पर ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, जहां बिजली का सामान रखा था और तेजी से फैलती चली गई दूसरी मंजिल तक के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि इमारत में रहने वाले सभी लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकलकर्मियों ने रात 12.15 बजे तक आग पर काबू पा लिया। इस घटना में एक छात्रा को मामूली चोटें आईं, जिसे इलाज के लिए पास के एक अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है।

पीटीआई के इनपुट के साथ

Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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