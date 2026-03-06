हरियाणा के नूह में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा, मंत्री ने जारी किया आंकड़ा
हरियाणा के नूह जिले में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर राज्य के औसत से अधिक है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गुरुवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉपआउट रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं।
प्रश्नकाल के दौरान नूह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ढांडा ने कहा कि जिले में प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर 2023-24 और 2025-26 के बीच बढ़ी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर पर यह दर इस अवधि के दौरान घटी है, लेकिन फिर भी राज्य के औसत से अधिक बनी हुई है।
सदन में शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, नूह में प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) पर ड्रॉपआउट दर 2023-24 में राज्य के औसत 4.87 प्रतिशत के मुकाबले 8.61 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 1.70 प्रतिशत के मुकाबले 12.52 प्रतिशत हो गई। ढांडा ने बताया कि 2025-26 में यह दर और बढ़कर राज्य के औसत 3.05 प्रतिशत के मुकाबले 12.84 प्रतिशत हो गई।
उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11) पर नूह में ड्रॉपआउट दर 2023-24 में राज्य के औसत 4.51 प्रतिशत के मुकाबले 7.88 प्रतिशत थी। उन्होंने बताया कि 2024-25 में यह दर राज्य के औसत 1.26 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 8.69 प्रतिशत हो गई। लेकिन, 2025-26 में घटकर राज्य के औसत 2.47 प्रतिशत के मुकाबले 4.76 प्रतिशत रह गई।
इस मुद्दे को उठाते हुए विधायक अहमद ने कहा कि नूह में उच्च ड्रॉपआउट दर चिंता का विषय है। उन्होंने जिले में शिक्षकों के कई रिक्त पदों की ओर इशारा किया, जिससे छात्रों की पढ़ाई और परिणामों पर असर पड़ता है। मंत्री ने कहा कि कक्षा 5 और 6 के बीच नामांकन में कोई कमी नहीं आई है और कक्षा 5 में नामांकन 2024-25 से 2025-26 के बीच 16.52 प्रतिशत बढ़ गया है। इसी तरह, कक्षा 12 में नामांकन 33.07 प्रतिशत बढ़ा है।
ढांडा ने कहा कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉपआउट रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से बच्चों की मैपिंग करके स्कूल से बाहर रहने वाले छात्रों की पहचान करना, एमआईएस पोर्टल पर कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों की निगरानी करना, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के अभिभावकों से संपर्क करना और उन्हें अपने बच्चों का पुनः नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।
उन्होंने आगे बताया कि प्रवेश उत्सव के तहत नामांकन अभियान भी चलाए जाते हैं, जिसके दौरान शिक्षक घर-घर जाकर अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। नूह जिले के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों के बारे में कांग्रेस विधायक के प्रश्न पर सदन को सूचित किया गया कि तर्कसंगत या स्वीकृत 10053 पदों में से 5249 पद भरे जा चुके हैं, जबकि 4804 पद रिक्त हैं। मंत्री ने कहा कि रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
