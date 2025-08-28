दिल्ली में ई-रिक्शा से दो हादसे; गाड़ी पलटने से 8 साल की छात्रा की मौत, हैंडल टूटने से गई चालक की जान

हादसे के बाद घायल को तुरंत पीसीआर वैन द्वारा जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजते हुए थाना वेलकम में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच जारी रहने की बात कही है।

दिल्ली के दो अलग-अलग इलाकों में ई-रिक्शा से हुए हादसों में एक स्कूली छात्रा समेत दो लोगों की मौत हो गई। इनमें से पहला हादसा मौजपुर इलाके में हुआ, जिसमें ई-रिक्शा पलटने से एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरा हादसा वेलकम इलाके में हुआ, जहां हैंडल टूटने से ई-रिक्शा चालक की जान चली गई।

इनमें से पहला हादसा 27 अगस्त (बुधवार) को हुआ। इस दौरान जाफराबाद पुलिस थाने को जीटीबी अस्पताल में 8 साल की बच्ची को मृत हालत में लाने के बारे में सूचना दी गई। जब पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे तो मौजपुर क्षेत्र में रहने वाले बच्ची के पिता ने उन्हें हादसे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी अपनी बेटी को शाहदरा स्थित स्कूल ले जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में दोनों एक ई-रिक्शा में सवार हो गए, हालांकि मौजपुर चौक पहुंचने से पहले ई-रिक्शा पलट गया, इस घटना में बच्ची बुरी तरह घायल हो गई।

हादसे के बाद उसकी मां उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत हालत में लाया गया घोषित कर दिया। इस बीच मौके का फायदा उठाकर ई-रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। इस घटना को लेकर जाफराबाद पुलिस थाने में धारा 281/106(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच जारी है, साथ ही फरार ई-रिक्शा चालक की गिरफ्तारी और सुराग जुटाने के लिए टीमें तैनात की गई हैं।

वहीं दूसरा हादसा गुरुवार दोपहर को थाना वेलकम इलाके में हुआ। इस दौरान पुलिस को एक हादसे की सूचना मिली, घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि सामान ढोने के दौरान ई-रिक्शा जब वेलकम इलाके के कूड़ा खत्ता, लकड़ी मार्केट पुलिया के पास से गुजर रहा था तो उसका हैंडल टूटकर अलग हो गया, जिससे कि उसका चालक जमीन पर गिरकर घायल हो गया।