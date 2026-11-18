एयरपोर्ट के आसपास जमीन की मांग बढ़ी है। यहां जमीन के रेट भी काफी महंगे हो चुके हैं, ऐसे में जालसाज बाकायदा ब्रॉशर जारी कर लोगों को जाल में फंसाते हैं। लोग अफसरों के सामने ऐसे 50 से अधिक ब्रॉशर प्रस्तुत कर चुके हैं।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जहां जिले के विकास को रफ्तार दी, वहीं दूसरी ओर यह ठगों के लिए नया मौका बन गया है। एयरपोर्ट में नौकरी, गाड़ी लगवाने, सस्ते भूखंड दिलाने, मुआवजा और पुनर्वास के नाम पर ठगी का जाल फैल गया है। यहां ऐसे 17 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 15 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

ताजा मामला मंगलवार को फरीदाबाद में वाहनों की ठगी का सामने आया। यहां जालसाजों ने फर्जी कंपनी के माध्यम से गाड़ियों को एयरपोर्ट में लगवाने के नाम पर 90 ट्रैक्टर समेत 130 गाड़ियों को गायब कर दिया। पूरे मामले को लेकर नोएडा पुलिस भी अलर्ट हो गई है। नोएडा-ग्रेनो और जेवर क्षेत्र में भी जालसाज नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। जमीन दिलाने और नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी के मामलों में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी सेंट्रल नोएडा जोन के सेक्टर-63 थाने की पुलिस ने की है।

जमीन की मांग बढ़ी एयरपोर्ट के आसपास जमीन की मांग बढ़ी है। यहां जमीन के रेट भी काफी महंगे हो चुके हैं, ऐसे में जालसाज बाकायदा ब्रॉशर जारी कर लोगों को जाल में फंसाते हैं। लोग अफसरों के सामने ऐसे 50 से अधिक ब्रॉशर प्रस्तुत कर चुके हैं। अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था संकल्प शर्मा ने बताया कि इस प्रकार के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। अभी तक जो मामले जिले में आए हैं, उनकी फिर से समीक्षा होगी।

कैसे बना रहे ठगी का शिकार

● फर्जी वेबसाइट बनाकर एयरपोर्ट में भर्तियां निकाली जा रहीं। कुछ माह पहले ही niasjewar.com पर लोडर, ग्रांउड स्टाफ समेत 2442 पदों पर भर्ती निकाली गई।

● इसी तरह niairport. sensehq.com/carrier पर भी फर्जी भर्ती निकाली गई। पुलिस ने ऐसे कई गिरोहों का पर्दाफाश किया, जिन्होंने 250 से अधिक लोगों के साथ ठगी की।

● एयरपोर्ट के आसपास श्री तुलसी वाटिका, श्री हरि वाटिका, गंगा सिटी, यमुना सिटी, श्री राधा रानी टाउनशिप के नाम पर ठगी की शिकायतें पुलिस और प्राधिकरण को की गईं। कई अवैध कॉलोनी आकार भी ले चुकी हैं।

● सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट से जुड़े फर्जी वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

● जॉब्स नाउ, संतराज राजपूत, गोलू महावलपुरिया जैसे फेसबुक अकाउंट से 10वीं और 12वीं कक्षा पास युवाओं को छोटे पदों पर नौकरी के लिए कई भ्रामक संदेश पोस्ट किए गए। इसके लिए उनको फंसाया गया।

आय के लिए लोन पर गाड़ियां खरीदकर फंस गए लोग नोएडा एयरपोर्ट पर अपने वाहन किराये पर लगवाकर हर महीने मोटी कमाई करने का सपना देखने वाले सैकड़ों लोग अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उनके पास न तो वाहन हैं और न ही किराये से कोई आमदनी हो रही। वहीं, बैंक की किस्तें चुकाने की जिम्मेदारी अब भी उन्हीं पर है।

दौलताबाद, गुरुग्राम के नजदीक बाबूपुर निवासी पीड़ित नीरज ने बताया कि एक दिन उनकी मुलाकात पूनम से हुई थी। उसने उन्हें सोहना में कोई जमीन दिखाई। इसी वजह से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। इस दौरान महिला ने बताया कि उसने जीएमआर कंपनी के माध्यम से अपनी एक गाड़ी किराये पर लगाई हुई है, जिससे उसे हर महीने एक निश्चित आमदनी होती है। महिला ने नीरज को भी गाड़ी लगवाने का झांसा दिया। उसकी बातों में आकर नीरज ने लोन पर नई गाड़ी खरीदी और पूनम के माध्यम से उसे किराये पर लगा दिया।

नीरज के मुताबिक उन्होंने अपनी और रिश्तेदारों की कुल 13 ट्रैक्टर, तीन गाड़ियां और चार स्कूटी और बाइक पूनम को दी थीं। इसके बदले उन्हें एक बार 1.66 लाख रुपये मिले थे। हालांकि, पूनम यह रकम भी उनसे उधार मांगकर ले गई। इसके बाद से उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला। अब हालात यह हैं कि उन्हें वाहनों का किराया तो नहीं मिल रहा, लेकिन बैंक की किस्तें अपनी जेब से चुकानी पड़ रही हैं।

इसी तरह गांव कारना, पलवल निवासी सौरभ ने बताया कि उन्होंने चार नए ट्रैक्टर लोन पर खरीदे थे। करीब दो महीने पहले महिला और उसके साथी अमृत के झांसे में आकर उन्होंने ये ट्रैक्टर किराये पर दे दिए। इसके बदले उन्हें अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। अब उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

डीलर का फोन आने पर ठगी का पता चला : पीड़ित नीरज ने बताया कि तीन-चार दिन पहले उनके पास एक व्यक्ति का फोन आया। उसने कहा कि उनकी कार का प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाना है और इसके लिए उनके पास आने वाला ओटीपी चाहिए। नीरज ने जब उससे पूछा कि वह कौन है तो उसने बताया कि उनकी कार बिक्री के लिए आई है। ऐसे उन्हें ठगी का पता चला।

जाल में फसने से कैसे बचें 1. नोएडा एयरपोर्ट के लिए नौकरी, टैक्सी लगवाने समेत अन्य सेवाओं की जानकारी सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट niairport.in पर उपलब्ध है।

2. एयरपोर्ट के आसपास भूखंड खरीदने से पहले यमुना प्राधिकरण के कार्यालय में जांच-पड़ताल कर लें। ठगी होने पर तुरंत प्राधिकरण और पुलिस से शिकायत करें।