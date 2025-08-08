SC stays NGT order imposing fine on DJB and MCD over Yamuna pollution DJB और MCD को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने NGT के जुर्माने वाली आदेश पर रोक लगाई, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एनजीटी के जुर्माने वाली आदेश पर रोक लगा दिया है। एनजीटी ने राजधानी के नालों और यमुना में सीवेज प्रदूषण को रोकने में विफल रहने के लिए दोनों पर संयुक्त रूप से करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया था।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 08:52 PM
दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एनजीटी के जुर्माने वाली आदेश पर रोक लगा दिया है। एनजीटी ने राजधानी के नालों और यमुना में सीवेज प्रदूषण को रोकने में विफल रहने के लिए दोनों पर संयुक्त रूप से जुर्माना लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी पर राजधानी के नालों और यमुना में सीवेज प्रदूषण को रोकने में विफल रहने के लिए संयुक्त रूप से 50.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने एनजीटी के 21 नवंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ डीजेबी और एमसीडी की याचिका पर संज्ञान लिया। शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया और आगे की सुनवाई तक आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। मामला दो महीने बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।

नगर निकायों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि भारी जुर्माने से सार्वजनिक प्राधिकरणों पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ा है। इसलिए इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड पर 25.22 करोड़ रुपए और दिल्ली नगर निगम पर भी 25.22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। एनजीटी ने उन्हें दो महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में यह राशि जमा करने का निर्देश दिया था।

न्यायाधिकरण ने शहर की वर्षा जल प्रणाली, विशेष रूप से यमुना में गिरने वाले कुशक नाले के सीवेज के बहाव को रोकने में दोनों एजेंसियों की विफलता को उजागर किया। एनजीटी ने आगे कहा कि अधिकारियों द्वारा कुशक नाले में किए गए बदलाव से उसकी कार्य क्षमता प्रभावित हुई। इससे जहरीली गैसें निकलीं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ा और स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ा। एनजीटी ने कहा कि एमसीडी ने अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया और वह प्रदूषण फैलाने में समान रूप से दोषी है।