Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSC ST act cannot be invoked to curb banks mortgage rights : Delhi High Court
SC/ST एक्ट बैंक के मॉर्गेज राइट पर रोक के लिए लागू होगा या नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ की स्थिति

SC/ST एक्ट बैंक के मॉर्गेज राइट पर रोक के लिए लागू होगा या नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ की स्थिति

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भूमि पर गलत कब्जे या बेदखली से जुड़े एससी/एसटी एक्ट 1989 के प्रावधानों का इस्तेमाल किसी बैंक को उसके वैध बंधक (मॉर्गेज) अधिकारों का प्रयोग से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। 

Wed, 22 Oct 2025 01:30 PMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भूमि पर गलत कब्जे या बेदखली से जुड़े एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रावधानों का इस्तेमाल किसी बैंक को उसके वैध बंधक (मॉर्गेज) अधिकारों का प्रयोग से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के केस में प्रथम दृष्टया यह टिप्पणी की।

बार एंड बेंच के अनुसार, जस्टिस सचिन दत्ता ने एक्सिस बैंक, उसके एमडी और सीईओ के खिलाफ आयोग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी। इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी, 2026 को होगी।

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया, इस केस के संदर्भ में अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1)(एफ) और (जी) लागू नहीं होती, क्योंकि इन्हें याचिकाकर्ता के मॉर्गेज अधिकार/सुरक्षा हित के इस्तेमाल को रोकने के लिए लागू नहीं किया जा सकता।

दरअसल, एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संपर्क कर एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(एफ) और (जी) के उल्लंघन का आरोप लगाया था। इस पर आयोग ने एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।

क्या है पूरा मामला

यह मामला 2013 में एक्सिस बैंक द्वारा सुंदेव अप्लायंसेज लिमिटेड को दिए गए 16.69 करोड़ रुपये के लोन से संबंधित है, जिसके लिए महाराष्ट्र के वसई में एक संपत्ति गिरवी रखी गई थी। कर्जदार द्वारा डिफॉल्ट पर बैंक द्वारा 2017 में खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया था। इसके बाद बैंक ने SARFAESI एक्ट के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया। इससे संपत्ति के स्वामित्व को लेकर सिविल डिस्प्यूट पैदा हुआ और एक पक्ष ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का रुख किया।

हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर विचार करने के बाद कहा कि आयोग के समक्ष लंबित कार्यवाही उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ को व्यक्तिगत रूप से तलब करने पीछे कोई तर्क दर्ज नहीं किया गया है।

क्या कहती है एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(एफ) और धारा 3(1)(जी)

एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(एफ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करने या खेती करने पर दंड का प्रावधान करती है। जबकि धारा 3(1)(जी) एससी/एसटी समुदाय के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करने पर दंड का प्रावधान करती है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi High Court
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।