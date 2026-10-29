ऐसा लगता है कि हमारे आदेश केवल 'किताबी' बनकर रह गए; पटाखों से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन पर दिल्ली सरकार पर भड़का SC
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह त्योहारों से जुड़ी लोगों की भावनाओं को समझता है और उसका मकसद भी धार्मिक पहलुओं में दखल देना नहीं है, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए त्योहार मनाने का कोई व्यावहारिक तरीका खोजना जरूरी है।
त्योहारों के दौरान प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों को लागू करने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट' (CAQM) को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्देशों का पालन न होने से ऐसा लगता है कि कोर्ट के आदेश केवल 'किताबी' बनकर रह गए हैं, और बार-बार नियमों का उल्लंघन करना एक तरह से मजाक उड़ाने जैसा है। कोर्ट ने इस मुद्दे का संबंध हर जीवित प्राणी से बताया, साथ ही कहा कि हम पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम बस एक संतुलन बनाना चाहते हैं।
अधिकारियों से ठोस अनुपालन और इसके असर से जुड़े डेटा की कमी पर सवाल उठाते हुए बेंच ने कहा, 'आपने असल में क्या किया है? जब तक आप हमें यह नहीं बता सकते कि आपने क्या किया है, तब तक आदेश पारित करने का क्या मतलब है? क्योंकि यह तो फिर एक मजाक बनकर रह जाता है।'
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि पिछले साल दिए गए आदेशों के तहत बनाई गई प्रवर्तन टीमों ने क्या वास्तव में चिन्हित इलाकों का दौरा किया था? वे कब वहां गए और उन्होंने कौन सा डेटा इकट्ठा किया था? साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या उन इलाकों का कोई आकलन किया गया जहां AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) बहुत बढ़ गया था और जहां नहीं बढ़ा था?
कोर्ट ने यहां तक कहा कि, 'अगले साल जब हम यहां नहीं होंगे, तब आप किसी दूसरी बेंच के सामने भी शायद ऐसी ही दलीलें देंगे।' कोर्ट ने अधिकारियों से अब कुछ बड़े स्तर पर सोचने की अपील की। बेंच ने कहा कि यह मुद्दा अधिकारियों के लिए कोई आपसी विवाद का विषय नहीं है, बल्कि इसका संबंध हर जीवित प्राणी से है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि वह त्योहारों से जुड़ी लोगों की भावनाओं को समझता है और उसका मकसद धार्मिक पहलुओं में दखल देना नहीं है, लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए त्योहार मनाने का कोई व्यावहारिक तरीका खोजना जरूरी है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आगे कहा, 'हम पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हैं, हम बस एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।' साथ ही, कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि वे उन दो दिनों पर विशेष ध्यान दें जब पटाखे जलाने की अनुमति है, और यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी वास्तव में मौके पर जाकर स्थिति की निगरानी करें।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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