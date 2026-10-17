कॉकरोच प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च, पहचान छुपाकर भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत
विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि, 'इस पोर्टल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि संवेदनशील गवाहों को उचित सुरक्षा मिल सके। साथ ही, अगर प्रभावित व्यक्ति चाहे, तो अपनी पहचान को गुप्त और गोपनीय भी रख सकता है।'
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई महीने में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर और अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसा की जांच के लिए एक 'हाई पावर्ड इन्क्वायरी कमिटी' (HPEC) का गठन किया था। जिसके बाद अब इस पैनल ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई ज्यादतियों के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जहां पर लोग अपनी शिकायतें और अपना पक्ष अपलोड कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार इस पोर्टल पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट (छर्रों) गन के इस्तेमाल और महिला प्रदर्शनकारियों को परेशान किए जाने जैसी शिकायतों को प्राथमिकता दी जाएगी और इसमें प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी 4 फॉर्मेट में शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
इस बारे में शनिवार को विभाग की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया, 'HPEC, सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के आदेश के पैराग्राफ 12 और 13, तथा 10 सितंबर 2026 के आदेश के पैराग्राफ 5(i) में बताए गए सभी मुद्दों की जांच करेगी। इसमें पैलेट गन के इस्तेमाल, चुनिंदा लोगों को निशाना बनाकर की गई हिंसा, महिला प्रदर्शनकारियों को परेशान करने और दोनों पक्षों की ओर से हुई अत्यधिक हिंसा और संपत्ति के नुकसान से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।'
आम लोगों के साथ पुलिस जवान भी कर सकेंगे शिकायत
सुप्रीम कोर्ट के इन दो आदेशों में जिन पैराग्राफ का जिक्र है, वे पैलेट (छर्रों) और इलेक्ट्रिक डंडों (बिजली के झटके देने वाली लाठियों) का इस्तेमाल, प्रदर्शनकारियों (जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं) के खिलाफ हिंसा, मुआवजा, और चुनिंदा लोगों को निशाना बनाकर की गई हिंसा जैसे मुद्दों से जुड़े हैं। बयान के अनुसार, http://hpec.nic.in पोर्टल को प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें आम नागरिकों के साथ ही विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा झेलने वाले पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के जवान भी शिकायत कर सकेंगे।
अपनी पहचान गुप्त रखते हुए भी बता सकेंगे आपबीती
विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि, 'इस पोर्टल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि संवेदनशील गवाहों को उचित सुरक्षा मिल सके। साथ ही, अगर प्रभावित व्यक्ति चाहे, तो अपनी पहचान को गुप्त और गोपनीय भी रख सकता है।' बयान में प्रभावित लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से आग्रह किया गया है कि वे पोर्टल पर जाएं और तय फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी शिकायतें या पक्ष अपलोड करें।
किसी और की तरफ से भी दर्ज करा सकेंगे शिकायत
हिंदुस्तान टाइम्स ने उस पोर्टल की जांच की और पाया कि यहां चार अलग-अलग तरीकों से जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा इस पोर्टल पर हर श्रेणी की शिकायतों के लिए अलग-अलग सवाल दिए गए हैं, साथ ही शिकायतें संलग्न (अटैच) करने का विकल्प भी दिया गया है। इसमें यह पता लगाने के लिए भी एक सवाल है कि क्या पीड़ित के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। लोग चोटों, घटना या मेडिकल रिपोर्ट के वीडियो और तस्वीरें भी अपलोड कर सकते हैं।
इन चार फॉर्मेट में दर्ज करा सकते हैं शिकायत
पहला तरीका- प्रभावित व्यक्ति (जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं) के तौर पर।
दूसरा तरीका- उन लोगों के लिए जो शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं या गवाह हैं, लेकिन अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं।
तीसरा तरीका- किसी अन्य जानकारी को गोपनीय तरीके से देने के लिए।
चौथा तरीका- उन लोगों के लिए जिनके पास HPEC के लिए कोई सुझाव हैं।
खुद जाकर या डाक के जरिए भी दे सकतें हैं शिकायत
इसके अलावा, जो लोग खुद जाकर अपनी शिकायतें जमा करना चाहते हैं, वे सभी कामकाजी दिनों में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच 'शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110002 स्थित HPEC कार्यालय में जाकर भी ऐसा कर सकते हैं। साथ ही इस बयान में आगे यह भी बताया गया कि शिकायतें या अन्य दस्तावेज ऊपर दिए गए पते पर डाक के जरिए या hpec2026.enquiry@nic.in पर ईमेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।
सीजेपी प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर लगे थे सख्ती के आरोप
बता दें कि जुलाई में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान, दिल्ली पुलिस की कमान के तहत काम कर रही CRPF की 'रैपिड एक्शन फोर्स' (RAF) ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई थी। खास बात यह है कि पैलेट गन्स को भी आंसू गैस, रबर की गोलियां और स्मोक ग्रेनेड की तरह ही, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 'गैर-घातक' हथियारों की श्रेणी में रखा गया था और इन्हें RAF (रैपिड एक्शन फोर्स) के भीड़ नियंत्रण मैनुअल में भी शामिल किया गया था। हालांकि, विपक्ष, छात्रों और विशेषज्ञों ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर इनके इस्तेमाल को अनुचित बताया है। यह पहली बार था जब नई दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले इनका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर (J&K) में किया गया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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