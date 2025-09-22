SC notices Delhi police on bail pleas of Umar Khalid and others SC ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा; उमर, शरजील, फातिमा और हैदर की जमानत पर 7 को सुनवाई, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSC notices Delhi police on bail pleas of Umar Khalid and others

SC ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा; उमर, शरजील, फातिमा और हैदर की जमानत पर 7 को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। मामला फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की कथित साजिश से जुड़ा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर के लिए तय की है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 03:49 PM
share Share
Follow Us on
SC ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा; उमर, शरजील, फातिमा और हैदर की जमानत पर 7 को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। मामला फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की कथित साजिश से जुड़ा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर के लिए तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर के लिए तय की।

इन लोगों ने 2 सितंबर के दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें खालिद और इमाम सहित नौ लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शनों की आड़ में षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

खालिद और इमाम के अलावा जमानत याचिका खारिज होने वालों में फातिमा, हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद शामिल हैं। एक अन्य आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका 2 सितंबर को हाईकोर्ट की एक अलग पीठ ने खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट ने कहा था कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों। हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने और सार्वजनिक सभाओं में भाषण देने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित है और इसे स्पष्ट रूप से सीमित नहीं किया जा सकता। लेकिन, कोर्ट ने यह भी कहा कि यह अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

जमानत याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया कि अगर बिना किसी प्रतिबंध के विरोध प्रदर्शन के अधिकार के प्रयोग की अनुमति दी गई तो यह संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह की अनुमति देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करेगा।

खालिद, इमाम और बाकी आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित मास्टरमाइंड होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और तत्कालीन भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। हालांकि, आरोपियों ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। आरोपी 2020 से जेल में हैं।