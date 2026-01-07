Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsSC issues release orders for 4 accused in 2020 Delhi riots case who were granted bail
2020 के दिल्ली दंगों में SC से जमानत पाने वाले 4 आरोपियों की रिहाई के आदेश जारी

2020 के दिल्ली दंगों में SC से जमानत पाने वाले 4 आरोपियों की रिहाई के आदेश जारी

संक्षेप:

कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वाले चार आरोपियों की रिहाई के आदेश बुधवार को जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई सभी शर्तें पूरी कर दी हैं।

Jan 07, 2026 05:16 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, निखिल पाठक
कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वाले चार आरोपियों की रिहाई के आदेश बुधवार को जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई सभी शर्तें पूरी कर दी हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजाज की अदालत ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान द्वारा दाखिल किए गए दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलकों और समान राशि के दो स्थानीय जमानतदारों को स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए। अदालत ने यह आदेश दिल्ली पुलिस द्वारा जमानतदारों और दस्तावेजों की सत्यापन रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद पारित किया।

हालांकि, जमानत पाने वाले पांचवें आरोपी शादाब अहमद अदालत में उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने अब तक जमानत बॉन्ड दाखिल नहीं किया है। इससे पहले मंगलवार को अदालत ने जमानत पाने वाले पांच में से चार आरोपियों के दस्तावेजों और जमानतदारों के सत्यापन का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया था, जिसके चलते उनकी रिहाई में एक दिन की देरी हुई थी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में पांच आरोपियों को जमानत दी थी, जबकि दो अन्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खालिद और इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है और सभी आरोपी समान भूमिका में नहीं हैं।

