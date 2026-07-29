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एक जैसे आरोपों के लिए तीन अलग-अलग मामलों में फंसाया; 12 साल से जेल में बंद IM के दो आतंकियों को SC से बड़ी राहत

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली में हुई आतंकी वारदात के मामले में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े इन दोनों आतंकियों के खिलाफ तीन FIR दर्ज की गई थीं। जिनमें से दो राजस्थान में और एक दिल्ली में दर्ज की गई थीं। इसके बाद साल 2014 में दोनों को गिरफ्तार किया गया था और तब से ही दोनों जेल में बंद थे। 

SC grants bail to 2 Indian Mujahideen 'operatives', says continued incarceration violates right to liberty
सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के 2 'ऑपरेटिव्स' को जमानत दी; कहा कि लगातार जेल में रखना आजादी के अधिकार का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुई आतंकी वारदात के आरोप में पिछले 12 सालों से जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के दो आतंकियों को जमानत दे दी है। उन्हें राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि, आरोपियों को इतने लंबे समय तक जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले आजादी के अधिकार का घोर उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले को देखकर लगता है याचिकाकर्ताओं को एक जैसे आरोपों के लिए तीन अलग-अलग FIR में फंसाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं और आतंकी वारदात के आरोपियों मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दी। इन याचिकाओं में दिल्ली हाई कोर्ट के अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

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'ट्रायल की गति धीमी, जल्द खत्म होने के आसार नहीं'

अदालत ने उन्हें इस आधार पर भी जमानत दे दी कि ट्रायल के जल्द खत्म होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। 27 जुलाई को जारी अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ट्रायल की गति बहुत धीमी रही है और निकट भविष्य में इसके खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिखती।' मामले पर फैसला देते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, 'हमें लगता है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को लगातार जेल में रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले आजादी के अधिकार का घोर उल्लंघन है।'

दिल्ली में हुई आतंकी घटना को लेकर हुई थी गिरफ्तारी

डबल बेंच ने गौर किया कि याचिकाकर्ता- अंसारी और अजहर दिल्ली में दर्ज एक आतंकी मामले के सिलसिले में साल 2014 से जेल में बंद थे। इस आतंकी घटना को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा नवंबर 2011 में मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं को साल 2014 में तीन FIR के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से दो राजस्थान में दर्ज थीं और एक दिल्ली में दर्ज थी।

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राजस्थान में दर्ज दोनों मामले फिलहाल इस स्थिति में

बेंच ने कहा कि राजस्थान में दर्ज दो मामलों में से एक में, ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2021 में दोनों याचिकाकर्ताओं को दोषी पाया था हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। जबकि वहां दर्ज दूसरे मामले में ट्रायल फिलहाल लंबित है और उस मामले में दोनों याचिकाकर्ताओं को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

कोर्ट ने कहा- एक जैसे आरोपों के लिए 3 मामलों में फंसाया गया

सुनवाई के बाद बेंच ने कहा कि, 'वकीलों की दलीलों और रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं को कमोबेश एक जैसे आरोपों के लिए तीन अलग-अलग FIR में फंसाया गया है।' जिसके बाद कोर्ट ने किसी अन्य मामले में जरूरत न होने पर दिल्ली में दर्ज FIR के सिलसिले में दोनों आरोपियों को जमानत देने का निर्देश दे दिया, साथ ही जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों का पालन करने की शर्त भी रखी।

जमानत देते हुए अदालत ने आरोपियों के सामने रखी शर्त

इसके साथ ही जमानत देते हुए बेंच ने दोनों याचिकाकर्ताओं को यह हिदायत भी दी कि वे ट्रायल में सहयोग करना जारी रखेंगे। अदालत ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट या प्रॉसिक्यूशन को लगता है कि वे ट्रायल खत्म होने में देरी कर रहे हैं, या ट्रायल में सहयोग नहीं कर रहे हैं, या उन्हें मिली आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रॉसिक्यूशन इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताकर उचित आदेश ले सकता है।

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कोर्ट बोला- उसकी टिप्पणियों को केस का गुण-दोष न माना जाए

बेंच ने साफ किया कि उसकी टिप्पणियां सिर्फ जमानत की याचिकाओं पर फैसला करने तक ही सीमित थीं और उन्हें केस के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए। इससे पहले 17 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था।

बता दें कि यह मामला तब शुरू हुआ जब नवंबर 2011 में इंडियन मुजाहिदीन के कथित सदस्य मोहम्मद कतील सिद्दीकी को पकड़ा गया और उसने दिल्ली और उसके आसपास आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए संगठन का राजस्थान मॉड्यूल बनाने के बारे में कथित तौर पर जानकारी दी। जिसके बाद स्पेशल सेल ने कई लोगों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला-बारूद जब्त किया था।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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