अबतक हमें शिकायतें नहीं मिली; CJP प्रोटेस्ट में पुलिस ज्यादतियों की जांच कर रही कमेटी SC से बोली, कोर्ट का यह निर्देश
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस बारे में निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ितों की ओर से याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा की गई सामग्री की भी जांच की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) को निर्देश दिया कि वह जुलाई में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा की जांच करे और एक महीने के अंदर अपनी पहली फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट जमा करे। इसके साथ ही कोर्ट ने उच्च-स्तरीय जांच समिति (HPEC) से कहा कि वह समय-समय पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपती रहे। कोर्ट ने पुलिस ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए 18 अगस्त को पांच सदस्यों वाली HPEC बनाई थी।
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस विरोध-प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा और पुलिस की ज्यादतियों की जांच के लिए गठित 'हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमिटी' (HPEC) को अब तक हिंसा से प्रभावित लोगों की ओर से शायद ही कोई शिकायत मिली है। इसके साथ ही अदालत ने समिति से समय-समय पर अंतरिम रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली HPEC, सबूतों की कमी के कारण 20 जुलाई के विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के संबंध में अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि हिंसा से जुड़ी याचिकाओं, वीडियो और शिकायतों को इस पैनल को सौंप दिया जाए। इस पैनल में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश शलिंदर कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त DGP एल.आर. बिश्नोई भी शामिल हैं।
पैनल ने अदालत को बताया कि उन्होंने 149 समाचार पत्रों में नोटिस जारी करके लोगों से 20 जुलाई को दिल्ली में CJP के नेतृत्व में संसद की ओर निकाले गए मार्च के दौरान हुई हिंसा के संबंध में शिकायतें मांगी थीं। हालांकि, ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से शायद ही कोई शिकायत प्राप्त हुई। पैनल ने बताया कि उन्होंने 21 अक्टूबर को फिर से शिकायतें आमंत्रित कीं और अपने ऑनलाइन पोर्टल तथा कार्यालय के पते की जानकारी दोबारा दी।
शीर्ष अदालत ने अगस्त में इस समिति के गठन का आदेश दिया था। यह आदेश CJP के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया था।
इस मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पें हुईं। संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। छात्रों के नेतृत्व में हुए यह विरोध-प्रदर्शन कई शहरों तक फैल गए थे और इनका मुख्य केंद्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था।
यह आंदोलन 20 जून को जंतर-मंतर पर शुरू हुआ था और 25 जुलाई को प्रधान के इस्तीफे तथा सरकार द्वारा CJP की अन्य मांगों को मान लेने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था।
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार CJI (भारत के मुख्य न्यायाधीश) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस बारे में निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ितों की ओर से याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा की गई सामग्री की भी जांच की जानी चाहिए।
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आगे कहा, 'हमने साफ कर दिया है कि पार्टियों द्वारा जमा की गई जानकारी और सामग्री, जिसमें पीड़ितों की ओर से जमा किया गया मटीरियल भी शामिल है, की जांच की जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा।' कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले से मिले मटीरियल के आधार पर, उसे उन सभी से जवाब मांगना चाहिए जिन्हें जवाब देने की जरूरत है और एक महीने के अंदर अपनी पहली रिपोर्ट जमा करनी चाहिए।
बेंच ने आगे कहा, 'यह दो जरूरी मुद्दों पर एक अंतरिम रिपोर्ट जमा कर सकती है। हम चाहते हैं कि कमेटी अपनी फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट जमा करना शुरू करे। जब तक कोई खास बात न हो जिसके लिए गोपनीयता की जरूरत हो, हम आम तौर पर चाहेंगे कि उन रिपोर्ट का जरूरी कंटेंट शेयर किया जाए।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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