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हमें लगा कि हम मर जाएंगे, यह सच में बहुत डरावना था; दिल्ली आ रहे AI विमान के यात्रियों ने बताया खौफनाक अनुभव

By Sourabh Jain
एएनआई, नई दिल्ली
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प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना लैंडिंग से पहले उस समय हुई जब विमान लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था। टर्बुलेंस के कारण विमान कुछ देर के लिए अनियंत्रित होकर नीचे आ गया। घटना में कम से कम 10 यात्री और दो केबिन क्रू घायल हुए हैं।

'Saw my sister thrown up in air, blood on man's face': Air India Phuket-Delhi passengers recall horror
एयर इंडिया के विमान के हवा में घूमने के बाद अचानक नीचे आने से घायल हुए कई लोग। बताया अपना डरावना अनुभव (ANI Video Grab)

थाईलैंड के फुकेट शहर से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान को मंगलवार को हवा में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा जिससे विमान में सवार 12 लोग घायल हो गए। इस दौरान कई यात्रियों के सिर में चोटें आईं और एक बच्चा भी घायल हो गया। विमान के दिल्ली में उतरने के बाद उसमें सवार यात्रियों ने घटना को लेकर अपना डरावना अनुभव शेयर किया और बताया कुछ पलों के लिए उन्हें ऐसा लगा था, जैसे कि वह मर जाएंगे। एक युवक ने बताया कि हादसे की वजह से किसी को कमर में चोट आई, तो किसी का सिर फट गया। एक युवती ने बताया कि उसकी मां के सिर से खून बहने लगा, जबकि उसे ठीक से सुनाई देना बंद हो गया। उधर घटना के बारे में जानकारी देते हुए एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि फ्लाइट नंबर AI-2379 को हवा में हल्के टर्बुलेंस (हवा में लगने वाले झटके) का सामना करना पड़ा जिससे विमान अचानक हवा में कुछ नीचे आ गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में कम से कम 12 लोग (10 यात्री और दो क्रू मेंबर) घायल हुए।

हादसे की जानकारी देते हुए विमान से उतरे एक पुरुष यात्री ने बताया कि, 'हम आ रहे थे, फ्लाइट को उड़ान भरे एक-डेढ़ घंटा हो चुका था, सुबह का समय था इसलिए हम फ्लाइट में सोए हुए थे। तभी चलते-चलते फ्लाइट अचानक रूकी और घूम गई। दो-तीन मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 यात्रियों को चोट आई हैं। किसी का सिर फटा है, किसी के बच्चे को चोट आई है, मेरा लोअर बैक चोट लगी है, मेरा भाई है, उसका कंधा गया है, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। फ्लाइट में 100 से ज्यादा लोग थे, जिनमें से 70 से 80 प्रतिशत यात्री घायल हुए है। जो ज्यादा चोटिल नहीं हुई हैं, उनको मामूली चोट तो लगी है।' इस युवक ने घटना को लेकर कोर्ट जाने और एयर इंडिया के खिलाफ ऐक्शन लेने की बात कही।

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इटली की युवती बोली- लगा कि हम मर जाएंगे

उधर इटली से आई विवियाना नाम की एक युवती ने घटना का अनुभव शेयर करते हुए ANI को बताया, 'विमान सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक झटके लगने लगे। मैंने देखा कि मेरी बहन अपनी सीट से हवा में उछल गई और मेरी मां के सिर पर चोट लगी। मेरा फोन उछलकर गिर गया, जो मुझे दिल्ली में फ्लाइट के लैंड करने के बाद वापस मिला। मेरे पीछे बैठे लोगों को भी चोटें आईं। एक पुरुष यात्री के चेहरे पर खून लगा था। हमें लगा कि हम मर जाएंगे। यह सच में बहुत डरावना था। मैं कांप रही थी और रो रही थी। यह बहुत भयानक था। मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा है और अब भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है।'

‘यात्रियों के सिर ओवरहेड बिन्स से टकराने लगे’

वहीं एक अन्य यात्री ने बताया कि 'विमान की ऊंचाई अचानक कम हो गई और यात्रियों के सिर ऊपर बने सामान रखने वाले बॉक्स (ओवरहेड बिन्स) से टकरा गए।' एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर HT को बताया कि घायल यात्रियों का इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल और वसंत कुंज के इंडिया स्पाइनल इंजरी सेंटर में चल रहा है।

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AI ने कहा- कुछ सदस्यों को आई मामूली चोटें

हादसे के बाद AI-2379 फ्लाइट के अंदर की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उसमें टर्बुलेंस के बाद हैरान-परेशान यात्री दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सामान रखने वाले कुछ ओवरहेड केबिन बिन्स में दरारें भी दिखाई दे रही हैं। हादसे को लेकर जारी एक बयान में एयरलाइन ने कहा, 'विमान दिल्ली में सुरक्षित उतर गया और सभी यात्री तथा क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल आए।'

एयर इंडिया ने आगे कहा, 'कुछ यात्रियों और क्रू सदस्यों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें एहतियात के तौर पर जांच और देखभाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद मेडिकल सुविधा केंद्र ले जाया गया। यह काम एयर इंडिया की एयरपोर्ट टीम और मेडिकल स्टाफ ने किया।'

डीजीसीए को दे दी गई जानकारी

एक अधिकारी ने कहा कि इस घटना की जानकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को भी दे दी गई है। नाम न बताने की शर्त पर DGCA के एक अधिकारी ने बताया कि पायलट-इन-कमांड ने कहा कि केबिन क्रू का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। अधिकारी ने कहा कि किसी अस्थायी तकनीकी खराबी का भी शक है और मामले की जांच चल रही है।

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flightradar24.com के डेटा के मुताबिक, यह फ्लाइट सुबह 8:25 बजे फुकेट से रवाना हुई थी और सुबह 11:07 बजे दिल्ली में उतरी। वेबसाइट पर मौजूद जानकारी से पता चला कि इस यात्रा के लिए A320 विमान का इस्तेमाल हुआ, इसी दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने से कुछ समय पहले यह अपनी ऊंचाई से अचानक नीचे आ गई थी।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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