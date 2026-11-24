सौरभ दास के संग दिल्ली में जो हुआ उसकी शिकायत नेपाली पीएम बालेन शाह से कर दी गई
कॉकोरच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास को सोमवार रात दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लंदन के विमान में सवार होने से रोक दिया गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह से इसकी शिकायत की है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नेता सौरभ दास को लंदन जाने से रोका गया तो यह विवाद नेपाल तक पहुंच गया है। टीएमसी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से इस प्रकरण की शिकायत की है। उन्होंने सौरभ की मां के नेपाली मूल से होने की वजह से सीजेपी नेता को परेशान किए जाने का आरोप लगाया है।
टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से शिकायत की जो एक दिन पहले ही नई दिल्ली के दौरे पर थे। महुआ मोइत्रा ने नेपाली प्रधानमंत्री को टैग करते हुए लिखा, 'प्रिय बालेन शाह हमारे प्रधानमंत्री आपसे घनिष्टता बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ जेन जी सौरभ दास को ऑक्सफोर्ड यूनियन में भाषण के लिए उड़ान भरने से रोक दिया गया क्योंकि उनकी मां नेपाली मूल की हैं। आप युवाओं के आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री बने। देखिए हमारे पीएम युवाओं से कैसा सलूक करते हैं। शर्म है।'
इससे पहले रात को जब सौरभ दास ने खुद को आईजीआई एयरपोर्ट पर रोके जाने की सूचना दी तो महुआ मोइत्रा ने इस पर हैरानी जाहिर की और पूछा कि किस कानून के तहत ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा, 'क्या? यह कैसे वैध है? किस आदार पर?' दास ने देर रात वीडियो में दावा किया था कि एयरपोर्ट पर आने के बाद उन्हें बताया गया कि उनके पासपोर्ट को फ्लैग कर दिया गया है और इसलिए लंदन जाने के लिए रोक दिया गया। दास ने कहा कि वह रात एक बजे की फ्लाइट से लंदन जाने वाले थे।
जन्मस्थान की सूचना को लेकर विवाद
इस बीच टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पासपोर्ट में जन्मस्थान को लेकर दी गई सूचना में विसंगतियां पाए जाने के बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस चेन्नई ने सौरभ दास को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस दौरान उनकी यात्रा पर रोक लगाई गई है।
अदालत में सौरभ की जांच की मांग
एक कारोबारी ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट का रुख कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह-संयोजक योगेश शर्मा उर्फ सौरभ दास और उनके माता-पिता की पृष्ठभूमि और अन्य ब्योरे की तत्काल विस्तृत, गहन और निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया। गणेश कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि दास के पूर्वज नेपाल से कथित तौर पर जुड़े हैं और इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि यह बात सही पाई जाती है तो 'वह हमारी सरकार और न्यायपालिका पर उपदेश नहीं दे सकते।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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