सौरभ दास ने मान ली हार? ज्ञानेश कुमार वाली रट छोड़ पुराने काम में जुटे, दिल्ली से UP तक दौड़
ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेकर रहेंगे… ऐसी रट लगाने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के नेता इन दिनों इस मुद्दे पर खामोश हो गए हैं। सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास ने एक बार फिर स्कूल ठीक करो मुहिम की शुरुआत कर दी है।
ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेकर रहेंगे, जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, किसी और मुद्दे की बात नहीं करेंगे... कुछ दिनों पहले तक बार-बार इस तरह का ऐलान करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने क्या अब आंदोलन को खत्म कर दिया है? देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बेहद आक्रामकता से अपनी बात रखने वाले सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास ने भी क्या हार मान ली है? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस मुहिम को यह कहकर छोड़ दिया गया था कि 'अभी इसका फायदा नहीं', सौरभ दास फिर से उसी में जुट गए हैं।
सौरभ दास ने अपनी टीम के साथ बुधवार को दिल्ली तो गुरुवार को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू कर दिया है। इस मुहिम को सीजेपी ने 24 सितंबर को यह कहते हुए स्थगित कर दिया था कि जब तक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते और निष्पक्ष चुनाव के लिए अन्य कदम नहीं उठाए जाते तब तक इस तरह की पहल का फायदा नहीं होगा। सीजेपी प्रमुख ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 'अभी भी जब हम जा रहे हैं स्कूल देखने के लिए तो हमें लोग कह रहे हैं कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी है, चुनाव में हेरफेर है।'
स्कूल ठीक करो और आदिवासी स्कूल ठीक करो जैसी मुहिम को स्थगित करते हुए सीजेपी ने अपनी पूरी ताकत ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन में झोंक दी थी। 2 अक्टूबर को मुंबई में प्रदर्शन किया गया तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में जुटान का ऐलान था। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने उनके मंसूबे नाकाम कर दिया। तीनों नेताओं को एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया था। बाद में जंतर-मंतर पर अवैध तरीके से प्रवेश की वजह से सौरभ दास और आशुतोष रांका को जेल भी जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के लिए सीजेपी नेताओं ने पीस बॉन्ड साइन किए, जिसकी वजह से उनका सड़क पर उतरना मुश्किल हो गया।
ज्ञानेश कुमार पर साधी चुप्पी, फिर से स्कूल ठीक कराने निकले
अभिजीत दीपके ने पहले तो दिवाली तक आंदोलन पर ब्रेक की घोषणा की, लेकिन अब पूरी तरह इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। दिवाली के 10 दिन बाद भी सीजेपी या अभिजीत दीपके की ओर से यह नहीं बताया गया है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनका आंदोलन कब और कैसे आगे बढ़ेगा। इस बीच सीजेपी नेता सौरभ दास स्कूल ठीक करो अभियान में जुट गए हैं। बुधवार को उन्होंने दिल्ली के दो स्कूलों में खुद देखने गए तो अन्य में उनकी टीम के साथी पहुंचे। गुरुवार को सौरभ दास ने यूपी के एक स्कूल की तस्वीर शेयर करके अपने अभियान को आगे बढ़ाने की जानकारी साझा की।
अभिजीत दीपके भी पूरी तरह खामोश
सीजेपी के मुखिया अभिजीत दीपके भी ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर अब पूरी तरह खामोश दिख रहे हैं। पिछले 12 नवंबर के बाद से वह सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह शांत दिख रहे हैं। इस बीच सीजेपी ने कॉकरोच क्लब की शुरुआत की घोषणा भी की है, लेकिन जिस तरह ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर चुप्पी साध ली गई है उससे सवाल उठता है कि क्या सीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर अपने कदम वापस खींच लिए हैं?
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप