सौरभ दास ज्ञानेश कुमार के बाद जजों पर गरम, कहा- कई ने देश को धोखा दिया है
सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास ने अब जजों के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कई जजों ने देश को धोखा दिया है और संविधान के साथ धोखाधड़ी की है।
एक सप्ताह से अधिक का वक्त तिहाड़ जेल में बिताने के बाद देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामकता में नरमी ला चुके कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह संयोजक सौरभ दास ने अब न्यायपालिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। इससे पहले भी अदालतों पर तीखी टिप्पणियां कर चुके सौरभ दास ने नाम लिए बिना कई जजों पर देश को धोखा देने और संविधान के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया है। शिक्षा मंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए जवाबदेही की मांग कर चुके सौरभ दास ने अब जजों को लेकर भी ऐसी ही बात कही है।
सीजेपी के गठन के पहले तक लीगल रिपोर्टिंग करने वाले सीजेपी के सह-संयोजक सौरभ दास अक्सर अदालतों पर तीखी टिप्पणियां करते दिखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा पर टिप्पणियों को लेकर तो वह अवमाना के मामले का भी सामना कर रहे हैं। दिल्ली के कथित कथित शराब घोटाले का मामला जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में गया तो सौरभ दास ने उन पर कई आरोप लगाए थे, जिन्हें बाद में अरविंद केजरीवाल समेत अन्य 'आप' नेताओं ने साझा किया था। इसके अलावा दास एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी दोषी कह चुके हैं।
सौरभ दास ने अब जजों पर क्या कहा
इस बीच एक बार फिर उन्होंने जजों पर देश को धोखा देने का आरोप जड़ दिया है। 'अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट' के विषय पर मंगलवार को दिल्ली में होने जा रहे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों से अपील करते हुए सौरभ दास ने यह टिप्पणी की। दास ने कहा, 'मौजूदा समय को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम। कृपया शामिल हों। जजों की जवाबदेही समय की मांग है। दुर्भाग्य से कई जजों ने देश को धोखा दिया है और संविधान के साथ फ्रॉड किया है। उनकी जवाबदेही भी उचित समय पर तय की जाएगी।' दास ने लोगों से जिस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए एस ओका, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण जैसे कई वक्ता होंगे।
पूर्व सीजेआई पर अपना लेख पढ़ने की भी अपील
न्यायिक नियुक्तियों को लेकर पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल की ताजा टिप्पणी के बाद सौरभ दास ने पूर्व चीफ जस्टिस को लेकर अपने लेख को साझा करके उसे पढ़ने की अपील की है। जस्टिस कौल ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की न्यायिक नियुक्तियों से जुड़ी कार्यशैली की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि वह 'सरकार के प्रति जरूरत से ज्यादा विनम्र' थे।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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