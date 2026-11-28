सौरव दास ने कहा दिल्ली में पैदा हुआ, जन्म की तारीख भी बताई; पर नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट
23 नवंबर की आधी रात को सौरव दास दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन के लिए फ्लाइट लेने वाले थे। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनियन, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स समेत कई यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होना था। हालांकि फ्लाइट लेने से पहले ही उन्हें एयरपोर्ट पर रोक दिया गया।
कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरव दास क्या नेपाली है? क्या उनका असली नाम योगेश शर्मा है? उनके जन्म का सही स्थान और तारीख क्या है? सौरव दास ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलकर इन सभी सवालों का जवाब दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि उनके पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। इंटरनेशनल शो 'पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड' पर भी बातचीत करते हुए सौरव दास ने कहा कि उनका जन्म दिल्ली में हुआ है। हालांकि ननिहाल नेपाल में है। जन्म की तारीख बताते हुए उन्होंने कहा, मेरा जन्म 15 जनवरी 19999 को हुआ है और मैं 27 साल का हूं।
23 नवंबर की आधी रात को सौरव दास दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन के लिए फ्लाइट लेने वाले थे। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनियन, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स समेत कई यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होना था। हालांकि फ्लाइट लेने से पहले ही उन्हें एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पासपोर्ट में जन्म स्थान गलत लिखा था। इसके चलते चेन्नई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने उनका पासपोर्ट जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। जानकारी के मुताबिक, इसी मामले को लेकर 23नवंबर को सौरभ दास को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था और 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा। इसमें ये भी कहा गया था कि जब तक जवाब दाखिल नहीं किया जाता, सौरव दास पासपोर्ट का इस्तेमाल ना करें।
इंटरव्यू के दौरान इस मामले पर अपनी बात रखते हुए सौरव दास ने कहा, पूरी दूनिया को मेरी जन्म की तारीख पता है क्योंकि मैं इस अभियान से जुड़ा हूं। मेरा जन्म 15 जनवरी 1999 को हुआ था और मैं 27 साल का हूं। उन्होंने कहा, उस जेनरेशन में कई लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता और सरकार ऐसे मामलों को मंजूरी भी देती है। उन्होंने कहा, मुझे निशाना सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मैं इस कॉकरोच जानका पार्टी और इसके अभियान से जुड़ा हूं और वे हमें अपने रास्ते की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं।
विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के सह-संयोजक सौरव दास को संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद उनके पासपोर्ट में जन्मस्थान से जुड़ी विसंगतियों के संबंध में सफाई देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चेन्नई स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) ने सोमवार को दास को यह नोटिस जारी किया और उनसे सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है।
जायसवाल ने एक सवाल पर यह टिप्पणी की। एक दिन पहले दास ने आरोप लगाया था कि उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रिटेन जाने से रोक दिया गया, जहां उन्हें कॉकरोच आंदोलन पर बोलना था। सौरव दास ने इस मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी।
जायसवाल ने कहा, 'मैं बताना चाहता हूं कि पासपोर्ट आवेदन में आवेदक को सही जानकारी देने की घोषणा करनी होती है। यदि किसी भी चरण में कोई विसंगति पाई जाती है या अधिकारियों की ओर से इसकी जानकारी दी जाती है और यह तथ्य छिपाने के दायरे में आता है, तो हम आवेदक को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं।''
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अदिति शर्मा
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