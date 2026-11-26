सौरभ दास के ‘लीक पासपोर्ट’ में क्या दिखा कि ट्रोल करने लगे लोग, CJP नेता ने दी ऐक्शन की धमकी
सौरभ दास के पासपोर्ट विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। पासपोर्ट को सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया है। इसमें पिता का नाम नहीं होने को लेकर दास को ट्रोल किया जा रहा है। वहीं, सीजेपी नेता ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरभ दास का पासपोर्ट विवाद और गहराता जा रहा है। अब सौरभ दास का पासपोर्ट लीक हो जाने के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर कई लोग सीजेपी नेता के पासपोर्ट की तस्वीरें शेयर करते हुए सौरभ दास को इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि इसमें उनके पिता का नाम नहीं लिखा है। हालांकि, नियमों के मुताबिक सिंगल पैरेंट (माता या पिता) का नाम देकर भी पासपोर्ट हासिल किया जा सकता है। इस बीच, सौरभ दास ने उन सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कही है जो उनके पासपोर्ट को लीक कर रहे हैं।
सौरभ दास के पासपोर्ट विवाद की शुरुआत सोमवार को आधी रात तब हुई जब उन्होंने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आईजीआई) से एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। दास ने इसमें लंदन जाने से रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पासपोर्ट को फ्लैग कर दिया गया है और इसलिए लंदन के लिए अपनी फ्लाइट नहीं ले पाए। उन्होंने वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े एक कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने की बात कही थी। पहले सूत्रों के हवाले और फिर विदेश मंत्रालय के बयान से यह सामने आया कि पासपोर्ट में जन्मस्थान को लेकर कुछ विसंगति सामने आने के बाद सौरभ दास को सोमवार शाम ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और नियम के मुताबिक इस मामले के निपटारे तक वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस बीच, सौरभ दास ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया।
सीजेपी के आरोप और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान पर बहस के बीच इस मामले ने बुधवार को तब और तूल पकड़ लिया जब सोशल मीडिया पर सौरभ दास के पासपोर्ट की कॉपी लीक हो गई। कई लोगों ने पासपोर्ट के स्कैन कॉपी को शेयर करते हुए सौरभ दास पर कई तरह की टिप्पणियां कीं। खासकर पिता के नाम का कॉलम खाली होने पर दास को ट्रोल किया जा रहा है। 2021 में जारी किए गए पासपोर्ट में सौरभ दास ने अपनी मां का नाम दिया है, लेकिन पिता का कॉलम खाली है। कुछ आलोचक पहले भी सौरभ दास के पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे हैं। हालांकि, आपको बता दें कि पासपोर्ट में पिता का कॉलम खाली रहने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। नियम के मुताबिक, सिंगल पैरेंट के मामले में माता या पिता में से किसी एक का नाम दिया जा सकता है।
सौरभ दास ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी
सीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के प्रति झुकाव रखने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स ने उनके पासपोर्ट को लीक किया है। उन्होंने विदेश मंत्रालय से भी पूछा कि कैसे उनके पासपोर्ट लीक हुआ है? सीजेपी नेता ने इससे पहले दिल्ली के अपने आवासीय पते को लीक करने का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जिन सोशल मीडिया हैंडल्स ने उनके पासपोर्ट को लीक किया है उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
विदेश मंत्रालय ने सौरभ दास के पासपोर्ट पर क्या कहा?
विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सौरभ दास को संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद उनके पासपोर्ट में जन्मस्थान से जुड़ी विसंगतियों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चेन्नई स्थित रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (आरपीओ) ने यह नोटिस जारी किया और उनसे सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कहा, 'मैं बताना चाहता हूं कि पासपोर्ट आवेदन में आवेदक को सही जानकारी देने की घोषणा करनी होती है। यदि किसी भी चरण में कोई विसंगति पाई जाती है या अधिकारियों की ओर से इसकी जानकारी दी जाती है और यह तथ्य छिपाने के दायरे में आता है, तो हम आवेदक को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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