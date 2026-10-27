सौरभ दास 9 साल पहले क्या तलाश रहे थे ऐसा काम कि अब होने लगी चर्चा
कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास कभी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए मॉडल बनना चाहते थे। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने इसके लिए कोशिशें की थीं।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरभ दास 27 साल की उम्र तक ही अपनी जिंदगी के कई मोड़ देख चुके हैं। 'प्रेशर ग्रुप' के गठन से पहले 'लीगल रिपोर्टर' के तौर पर पत्रकार के रूप में काम कर चुके सौरभ दास कभी मॉडल बनना चाहते थे। 9 साल पहले उन्होंने इस दिशा में काफी कोशिशें की थीं और ट्विटर पर कई ई-कॉमर्स कंपनियों से संपर्क करके उनके प्रॉडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करने के लिए संपर्क किया था। अब कुछ लोगों ने उनके पुराने ट्वीट सामने दिए हैं, जिस पर सौरभ को ट्रोल भी किया जा रहा है।
2017 में सौरभ दास 18 साल के थे। और बालिग होते ही वह काम की तलाश में भी जुट गए थे। सौरभ को लगता था कि वह मॉडल के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कई ई-कॉमर्स कंपनियों से संपर्क किया था। सोशल मीडिया पर सौरभ के पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट वायरल किए जा रहे हैं। हमने पाया कि ये ट्वीट सही हैं।
सीजेपी के तेज तर्रार नेता ने 22 मई 2017 को रात 10:12 मिनट पर ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ड और इसके कस्टमर केयर को टैग करते हुए कहा था, 'मैं कैसे आपके प्रॉडक्ट्स के लिए मॉडल हो सकता हूं। कृपया मेरी मदद करिए। धन्यवाद।' उन्होंने उसी रात स्नैपडील समेत कुछ अन्य कंपनियों को भी मैसेज किया था।
ट्रोलिंग करने लगे आलोचक
हालांकि, सौरभ दास की ओर से की गई रोजगार की तलाश में कोई गलत बात नहीं है। ना ही मॉडलिंग कोई खराब करियर विकल्प है। लेकिन सौरभ दास के कुछ आलोचक 9 साल साल पहले की गई उनकी कोशिश का मजाक उड़ा रहे हैं। बहुतों ने उनके ट्वीट पर भद्दे कॉमेंट्स भी किए हैं। हालांकि, खुद सौरभ दास ने इस पर उन्हें अभी कोई जवाब नहीं दिया है।
लीगल रिपोर्टिंग के बाद बदली राह
सौरभ दास लंबे समय तक फ्रीलांस लीगल रिपोर्टिंग कर चुके हैं। उन्होंने कई प्रतिष्ठित मैगजीन के लिए कॉटेंट लिखा है। वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों और कार्यप्रणाली को लेकर लिखते रहे हैं। इस बीच जब उनके पुराने दोस्त अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' का पेज बनाया तो इसकी फॉलोअर्स की बढ़ती संख्या के साथ सौरभ दास के करियर ने भी नया मोड़ ले लिया। अब वह एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप का अहम चेहरा हैं और अलग-अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए आंदोलन चला रहे हैं। इसके अलावा वह राजनीति में आने की अटकलों को भी पूरी तरह खारिज नहीं करते हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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