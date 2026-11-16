सौरभ दास ने राजनीति-चुनाव के सवाल पर कबूली 'संसद-सांसद' वाली एक चाहत
कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सौरभ दास ने कहा है कि वह अभी प्रेशर ग्रुप बने रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी चाहत है कि संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) क्या आगे चलकर राजनीति में उतरेगी? क्या अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका जैसे सीजेपी नेता खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे? इस साल मई में सोशल मीडिया पर सीजेपी की एंट्री और चंद दिनों में ही करोड़ों फॉलोअर्स के जुड़ जाने के बाद से यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच सीजेपी नेता सौरभ दास ने एक बार राजनीति में प्रवेश को लेकर गोलमोल जवाब दिया, लेकिन 'संसद और सांसद' को लेकर अपनी एक चाहत जरूर कबूल की।
एक यू्ट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में सौरभ दास ने कहा कि वह किसी दल के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं और ना ही गठबंधन करना चाहते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, 'हमारे देश में हजारों संगठन होंगे जो अपने स्तर पर काम करते हैं। किसी को कोई समस्या होती है तो सपोर्ट भी करते हैं। अपने तरीके से समर्थन जाहिर करते हैं। सब लोग अपना रोल निभाते हैं। हमारा भी एक रोल है। हमारा भी एक तरीका है। हमारा भी एक सपोर्ट बेस है। अभी हम लोग सिर्फ टीम यूथ हैं। हम किसी की टीम नहीं बनना चाहते हैं। ना ही हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे पास यह कहते हुए आएं कि गठबंधन कर कर लें। हम क्यों कर लें, हम राजनीतिक दल हैं नहीं, ना ही हमारी दिलचस्पी है। मैं बस यह बोल रहा हूं कि सब लोगों का अपना रोल है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का अपना रोल है तो करने दीजिए ना। हम तो चार महीने पहले आए हैं वो दो सदियों-दशकों से हैं, उनकी कुछ मजबूती है, उनका रोल है, उनको निभाने दीजिए वह रोल।'
क्या इसी रोल में रहने को लेकर सर्वसम्मति है सीजेपी में?
सौरभ दास ने दोहराया कि राजनीति में आने को लेकर उनकी दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने प्रेशर ग्रुप की जरूरत और उन्हें मिली सफलता का जिक्र करते हुए कहा, 'हम लोगों ने कहा है कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है अभी राजनीतिक दल बनने का। हम प्रभावी प्रेशर ग्रुप बनना चाहते हैं। हम लोगों ने कुछ चीजें हासिल की हैं। हमने इस्तीफा (केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का) लिया। उसके बाद जो एफआईआर हुए देशभर में, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 142 की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक झटके में सारे एफआईआर खत्म कर दिए। हमने स्कूल ठीक करो अभियान चलाया जो बहुत सफल हुआ। कई राज्यों में हजारों करोड़ का बजट रिलीज हुआ। एक प्रभावी प्रेशर ग्रुप की बहुत जरूरत है देश में क्योंकि राजनीतिक दल कई बार नजदीकी लक्ष्यों को लेकर चलते हैं। उनको बस अगला चुनाव दिखाई देता है। बीजेपी को तो हम देख ही रहे हैं कि वो गोकुल कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में भी फ्रॉड किया।'
संसद और सांसद वाली क्या चाहत बताई?
राजनीति में उतरने को लेकर पूछे गए एक और सवाल के जवाब में सौरभ दास ने संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने/बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। राजनीति और चुनाव से जुड़े सवालों को 'प्रीमेच्योर' कहते हुए कहा, 'अभी तो हमें चार महीने हुए हैं। हमारे मुद्दे बहुत साफ हैं। हमें बेरोजगारी की बात करनी है, हमें शिक्षा सुधार, परीक्षाओं के बारे में बात करनी है। हम चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे हैं और कई जो युवा जिनका सामना कर रहे हैं। अभी चार महीने बाद अगर आप मुझसे यह सवाल करोगे तो इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। हम यह चाहते हैं कि युवाओं का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व रहे संसद में। एआई का टाइम आ गया लेकिन पीएम एआई पर क्या टिप्पणी करते हैं, ए आई, पता नहीं कहां आई बोलते हैं। यदि इस तरह के लोग बने रहेंगे जो युवाओं को, जेन जी को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लगता है कि एक रील बना देंगे तो तो जेन जी को लगेगा कि वो उनके फीलिंग को समझ गए। हम भी चाहते हैं कि युवाओं की भागीदार बढ़े संसद में। वह कैसे होगा... जब सही टाइम आएगा, हम लोग सोच विचार करेंगे। हम लोग बढ़ाएंगे। हम लोग जरूर चाहते हैं कि अच्छे लोग, अच्छे युवा ज्यादा से ज्यादा बैठें संसद में क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि आज क्या मुद्दे हैं जिनका सामना हमारी पीढ़ी कर रही है।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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