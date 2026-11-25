सौरभ दास को अब देना होगा सबूत, नहीं तो जब्त हो सकता है पासपोर्ट; ऐक्शन की वजह क्या
सौरभ दास के जन्मस्थान, जन्मतिथि और पिता के नाम को लेकर कई शिकायतें की गईं हैं। इसके बाद आरपीओ ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीजेपी के सह संयोजक को अब सबूतों के साथ अपनी सच्चाई साबित करनी होगी।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरभ दास की 'उड़ान' पर लगी रोक की वजह से नया विवाद खड़ा हो गया है। सीजेपी के नेता जहां सरकार पर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं इसके पीछे सौरभ दास के दस्तावेजों में कुछ खामियों की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, सौरभ दास के आधार, पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों में कुछ जानकारियों में अंतर बताते हुए कुछ शिकायतें की गईं हैं, जिसकी वजह से चेन्नई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (आरपीओ) ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू किया है। जब तक इस मामले का निपटारा नहीं कर दिया जाता है तब तक वह विदेश की यात्रा नहीं कर पाएंगे।
गौरतलब है कि पासपोर्ट जारी करने से पहले या बाद में (तत्काल पासपोर्ट के मामले में) पुलिस वेरिफिकेशन की जाती है। लेकिन यदि बाद में भी यदि कोई गलत जानकारी या विसंगति की बात सामने आती है तो आरपीओ से कारण बताओ नोटिस जारी करके दोबारा वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। पासपोर्टधारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा जाता है कि क्यों ना आपके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाए। उन्हें दोबारा दस्तावेजों के साथ अपनी बात रखनी होती है और यदि इससे सबकुछ सही होने की पुष्टि नहीं होती है तो पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है।
सौरभ दास को अब क्या साबित करना है?
इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। सौरभ दास को लेकर कुछ शिकायतें मिलने के बाद एक नोटिस सीजेपी नेता को सोमवार शाम को भेजा गया था। इसमें उन्हें सात दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ यह साबित करने को कहा गया है कि जो 'जन्मस्थान' उन्होंने पहले बताया था वह वास्तविक है। उन्हें दस्तावेजों के साथ अपने ब्यौरों को सही साबित करने को कहा गया है यदि दास ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पासपोर्ट ऐक्ट 1967 की धारा 10 (b) के तहत इसे जब्त किया जा सकता है। नोटिस में उन्हें कहा गया है कि जब तक जवाब नहीं दाखिल कर देते पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
पहले ही आ गई थी सूचना, क्यों गए एयरपोर्ट?
ऐसे में सवाल उठता है कि यदि शाम को ही सौरभ दास को नोटिस ईमेल पर मिल गया था तो वह देर रात एयरपोर्ट पर क्यों पहुंचे? जहां कुछ आलोचकों का कहना है कि विक्टिम कार्ड खेलने के लिए सौरभ दास एयरपोर्ट गए और वहां जाकर वीडियो बनाया। वहीं, सीजेपी नेता ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे और इसलिए ईमेल नहीं देख पाए थे। उन्हें एयरपोर्ट पर ही पोसपोर्ट फ्लैग किए जाने की जानकारी दी गई और ईमेल चेक करने को कहा गया।
30 नवंबर तक का है मौका
सौरभ दास के पास जवाब देने के लिए 30 नंवबर तक का समय है। उन्हें दस्तावेजों के साथ आरपीओ में अपना जवाब दाखिल करना होगा और यह साबित करना होगा कि उनकी ओर से 2019 में दी गईं सभी जानकारियां सही थीं। यदि वह ऐसा कर पाते हैं तो दोबारा अपने पासपोर्ट के जरिए उड़ान भर पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक हाल के समय में दास की जन्मतिथि, जन्म स्थान, पता, पिता के नाम आदि को लेकर कई शिकायतें की गईं हैं। दावा किया गया है कि आधार, पासपोर्ट और स्कूल सर्टिफिकेट में उनके ब्योरों में अंतर है। हाल ही में एक पीआईएल भी मद्रास हाई कोर्ट में दायर की गई है और सौरभ दास की नागरिकता की जांच की मांग उठाई गई है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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