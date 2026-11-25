विदेश जाने पर रोक हटाना चाहते हैं सौरभ दास, दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका
सीजेपी नेता सौरभ दास विदेश जाने पर रोक के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने विनती की कि मामले की जल्दी सुनवाई की जाए, लेकिन अदालत ने आज सुनवाई से इनकार कर दिया।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नेता सौरभ दास ने विदेश जाने से रोके जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने की मांग की। उनकी ओर से विनती की गई कि मामले की आज ही सुनवाई की जाए, क्योंकि उन्हें 27 नवंबर को ब्रिटेन जाना है। लेकिन अदालत ने आज सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत मामले को गुरुवार यानी 26 नवंबर को देखेगी। मामले में सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ कर रही है।
सौरभ दास के वकील वकील कृष्णेश बापट ने कोर्ट को बताया कि उन्हें 23 नवंबर को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने विदेश जाने से रोक दिया था। इस दौरान उन्हें न तो रोकने का कोई आदेश दिखाया गया और न ही किसी तरह की लिखित जानकारी दी गई। वकील के मुताबिक, उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ कोई लुकआउट सर्कुलर जारी है या किसी अधिकारी ने उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाई है।
27 नवंबर को ब्रिटेन जाना चाहते हैं सौरभ दास
बार एंड बेंच में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, वकील ने कोर्ट से बुधवार को ही सुनवाई करने की मांग की। उन्होंने बताया कि सौरभ दास को 27 नवंबर को ब्रिटेन जाना है और इसके लिए उनकी पहले से व्यवस्था की गई है। अगर मामले की सुनवाई में देरी हुई तो याचिका का कोई फायदा नहीं रह जाएगा।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए रखा जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'इसे कल के लिए सूचीबद्ध कर दीजिए।'
सौरभ दास को विदेश जाने से रोका था
बता दें कि सौरभ दास को 23 नवंबर की रात दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया गया था। इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां होने की बात कही थी। दास को ब्रिटेन में कई कार्यक्रमों में शामिल होना था। इनमें ऑक्सफोर्ड यूनियन की ओर से आयोजित एक पैनल चर्चा भी शामिल थी। इसके अलावा उन्हें कैंब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में 'कॉकरोच मूवमेंट' पर बोलने के लिए भी बुलाया गया था।
पासपोर्ट में क्या गड़बड़ी
रिपोर्ट के मुताबिक, दास का पासपोर्ट 21 अगस्त 2019 को चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से जारी हुआ था। इसमें उनका जन्मस्थान चेन्नई दर्ज था, जबकि उनका जन्म दिल्ली में हुआ है। इसी अंतर को लेकर पासपोर्ट कार्यालय ने 23 नवंबर को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में उनसे सात दिन के भीतर जवाब मांगा गया और यह भी पूछा गया कि उनका पासपोर्ट जब्त क्यों न किया जाए। साथ ही जवाब देने तक उन्हें इस पासपोर्ट से विदेश यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई थी।
दास का आरोप है कि उन्हें यह नोटिस फ्लाइट रवाना होने से महज पांच घंटे पहले मिला। उन्होंने केंद्र सरकार पर राजनीतिक गतिविधियों के कारण जानबूझकर विदेश जाने से रोकने का आरोप लगाया। उनका यह भी कहना है कि वह इसी पासपोर्ट पर पहले कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं, लेकिन तब कभी कोई परेशानी नहीं हुई।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन