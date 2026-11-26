लंदन-पासपोर्ट वाले विवाद के बीच सौरभ दास का नया दावा, बोले- UP में घुसने से रोका गया
सौरभ दास की पोस्ट को अभिजीत दीपके ने भी शेयर किया, और पूछा कि, 'सौरभ को यूपी में बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने से क्यों रोका गया है?'
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरभ दास को हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे पर रोके जाने और उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के विवाद के बीच कॉकरोच पार्टी के नेता ने गुरुवार को एक नया आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह संविधान दिवस पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाने के लिए मेरठ जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें सीमा पर ही रोक लिया गया।
इस घटना के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यूपी में बाबासाहेब जी की मूर्ति को माला चढ़ाना आज एक अपराध बन गया है और अगर ऐसा है तो मैं इसका विरोध करता हूं। उनकी इस पोस्ट को पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने भी शेयर करते हुए इस बारे में सवाल उठाया।
'मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने मेरठ जा रहा था'
इस बारे में शेयर की अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में सौरभ दास ने लिखा, 'मैं संविधान दिवस के अवसर पर बाबासाहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने मेरठ जा रहा था। लेकिन मुझे बॉर्डर पर रोक दिया गया है और आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या आज उत्तर प्रदेश में बाबासाहेब को फूल चढ़ाना कोई अपराध है?'
इसके बाद अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'क्या यूपी में बाबासाहेब जी के मूर्ति को माला चढ़ाना आज एक अपराध हे? मैं इसका विरोध करता हूं।'
दीपके ने भी दास को रोकने पर उठाए सवाल
उधर दास की इसी पोस्ट को कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी रीपोस्ट किया, और इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'यूपी में सौरभ को बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने से क्यों रोका गया है?'
सरकार ने बताया दास के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट सर्कुलर
इससे पहले सौरभ को एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि दास के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है। इसी वजह से दास को हवाई अड्डे पर ब्रिटेन जाने से रोक दिया गया था। जिसके बाद इस मामले को लेकर सौरव दास दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए।
अगले महीने की नौ तारीख को होगी मामले पर अगली सुनवाई
इसी मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने जस्टिस अमित महाजन की पीठ के सामने यह दलील रखी। जिसके बाद अदालत ने सौरभ दास की सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है, जिसके तहत उन्हें विदेश यात्रा करने से रोका गया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ दिसंबर की तारीख तय की है।
दास के वकील ने कहा- हमें नहीं दी थी जानकारी
दास की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें न तो किसी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) के बारे में जानकारी दी गई थी, न ही इसे जारी करने के कारण या इसके उद्देश्य के बारे में बताया गया था। उन्होंने एलओसी की एक प्रति मांगी। हालांकि, केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि इसकी प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।
23 नवम्बर की रात को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया
अदालत सौरभ दास की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दास को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रिटेन जाने से पहले हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था। उन्हें वहां 'कॉकरोच मूवमेंट' विषय पर बोलना था। दास ने आरोप लगाया है कि 23 नवंबर की रात लंदन जाने वाली उड़ान में सवार होने से पहले उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर आव्रजन काउंटर पर रोक दिया गया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।