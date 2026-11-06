सौरभ दास किसकी हार देख हो गए गदगद, कहा- कितनी खुशी का दिन, अभी और बुरा हो अंजाम
इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू के सरकार बनाने की रेस में पिछड़ जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास बेहद खुश हैं। उन्होंने और भी बुरे अंजाम की कामना की है।
इजरायल में हुए ताजा चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू के पिछड़ जाने से कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह संयोजक सौरभ दास बेहद खुश हैं। उन्होंने नेतन्याहू को नरसंहार करने वाला कहते हुए इसे गाजा और फिलिस्तीन में मारे गए लोगों को याद करने का दिन बताया। इससे पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लगे झटकों से भी सीजेपी के नेता गदगद नजर आए थे।
इजराइल रक्षा बलों के पूर्व प्रमुख गादी आइजेनकोट को अगली सरकार बनाने के रेस में आगे निकल गए हैं और नेतन्याहू काफी पिछड़ गए। सीजेपी नेता सौरभ दास ने इस पर कहा, 'कितनी खुशी का दिन है। साथ ही उन सब लोगों को याद करने का दिन भी है जो नरसंहार करने वालों के हाथ गाजा, फिलिस्तीन में मारे गए। आशा है कि यह और आगे बढ़े और बेंजामिन नेतन्याहू का अंजाम उससे भी बुरा हो जो उन्होंने बेकसूर लोगों का किया।'
27 अक्टूबर को हुए चुनाव में सीटों के आंकड़ों के आधार पर आइजेनकोट को 67 सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद है, जबकि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू को 46 सांसदों का समर्थन मिलने की संभावना है। उनके लंबे समय के सहयोगी दल यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म (यूटीजे) ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है, जिससे नेतन्याहू की संभावनाओं को झटका लगा है।
चुनाव में नहीं मिला किसी को बहुमत
120 सदस्यीय नेसेट (इजराइली संसद) में नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीट पर जीत मिली थी, जबकि आइजेनकोट के गठबंधन को 48 सीट पर विजय हासिल हुई थी। वहीं, अरब दलों ने रिकॉर्ड 19 सीट जीतकर सरकार गठन में अहम भूमिका हासिल कर ली है। चुनाव के बाद राजनीतिक गतिरोध के बीच अरब दलों ने आइजेनकोट के समर्थन की घोषणा की है। चुनाव में न तो नेतन्याहू के गठबंधन और न ही आइजेनकोट के खेमे को नेसेट में बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें मिली हैं।
सरकार बनाने की कवायद
केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से चुनाव परिणाम औपचारिक रूप से सौंपे जाने के बाद राष्ट्रपति हर्जोग ने बुधवार को नेसेट में सीट जीतने वाले राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श शुरू किया था। इजराइल के राष्ट्रपति आमतौर पर उस सांसद को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि उसके पास सरकार बनाने की सबसे अच्छी संभावना है। इस फैसले में विचार-विमर्श के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से दिए गए समर्थन को भी ध्यान में रखा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जाता है। सरकार बनाने की जिम्मेदारी पाने वाले नेता को गठबंधन तैयार करने के लिए 28 दिन का समय मिलता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि सरकार बनने की उचित संभावना है, तो वह अपने विवेक से इस अवधि को 14 दिन और बढ़ा सकते हैं।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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