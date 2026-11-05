कॉकरोच पार्टी को पाक-अमेरिका से पैसा? सौरभ दास-आशुतोष रांका का ‘चाय-नाश्ता’ वाला जवाब
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका को विदेशी फंडिंग मिलने का आरोप लगाया था। अब सीजेपी नेताओं ने इसका जवाब देते हुए पूछा कि क्यों मंत्री उनके साथ हाथ मिला रहे थे।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नेताओं को पाकिस्तान-अमेरिका से फंडिंग मिलने के लगाए गए आरोपों पर आशुतोष रांका और सौरभ दास ने जवाब दिया है। क्राइम ब्रान्च की पूछताछ के बाद सीजेपी के दोनों सह संयोजकों ने सवाल उठाया कि यदि उन्हें विदेशी फंडिंग मिल रही है तो क्यों उनके साथ उन्होंने (मंत्री) हाथ मिलाया था, साथ में चाय-नाश्ता लिया? सौरभ दास ने भी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सबूतों की मांग की। जितेंद्र सिंह ने अभिजीत दीपके को अमेरिका और आशुतोष रांका को पाकिस्तान से फंडिंग मिलने के सबूत होने का दावा किया था।
सौरभ दास और आशुतोष रांका से गुरुवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रान्च ने पूछताछ की। थाने के बाहर सीजेपी नेताओं ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में आशुतोष रांका ने कहा कि 13 अक्टूबर को जोकुछ हुआ इसको लेकर रूटीन पूछताछ थी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी जांच सच्चे मन से की जाएगी और वह पूरा सहयोग करेंगे। इसी दौरान रांका ने विदेशी फंडिंग को लेकर लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया।
सीजेपी के सह संयोजक ने जितेंद्र सिंह से पूछा कि यदि उन्हें विदेशी फंडिंग मिल रही थी तो क्यों नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के दौरान उन्होंने हाथ मिलाया और साथ बैठकर बातचीत की? रांका ने कहा, 'जितेंद्र सिंह जी से यह पूछिए कि यदि विदेशी फंडिंग मिल रही थी तो हमसे हाथ क्यों मिला रहे थे, हमसे बातचीत क्यों कर रहे थे, चाय पी रहे थे, नाश्ता खिला रहे थे। आप उनसे इसका जवाब पूछिए। पाकिस्तान से फंडिंग, नेपाल से फंडिंग, अमेरिका से फंडिंग... इस देश के मुद्दों को दरकिनार करके बार-बार घिसी पिटी लाइन लेते हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ तो आपने कहा कि 95 फीसदी अकाउंट पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं है इस देश की दिक्कतों का, क्यों वोट चोरी हो रही है, ज्ञानेश कुमार को क्यों बचाया जा रहा है, आपके पास कोई जवाब नहीं है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, देश में बेरोजगारी क्यों हैं तो आप वही 12 साल पुराना घिसा-पिटा अजेंडा चलाते हैं कि यहां से फंडिंग मिल रही है, वहां से फंडिंग मिल रही है। आप जितेंद्र सिंह से पूछिए कि हमारे साथ चाय-नाश्ता क्यों कर रहे थे?'
सौरभ दास ने कहा- अब तक सबूत नहीं?
रांका के साथ पुलिस पूछताछ में शामिल हुए सौरभ दास ने भी विदेशी फंडिंग के आरोपों को नकारा और सबूत नहीं दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा, 'यह बेबुनियाद आरोप है। हम पहले दिन से आधार पूछ रहे हैं। आपने देखा कि 6 जून को हुए पहले प्रदर्शन के पहले से ही किस तरह नकारात्मक प्रचार इस आंदोलन के खिलाफ चलाया जा रहा है। 3 जून को हमने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब से ही पूछ रहे हैं कि आपके कथित आरोपों का आधार क्या है? अभी तक कोई आधार नहीं है। 4-5 महीने हो चुके हैं। यह झूठ दक्षिणपंथी चरमपंथी इकोसिस्टम की ओर से फैलाया जा रहा था, जिसके पास कोई काम नहीं है, शर्म की बात है कि अब इस झूठ और प्रोपेगेंडा को सरकार का वरिष्ठ मंत्री दोहरा रहा है।'
मंत्री ने क्या लगाया आरोप
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि अभिजीत दीपके को अमेरिका के दानदाताओं से फंडिंग मिल रही है, जबकि इसके सह-संस्थापक आशुतोष रांका को सरकार विरोधी अभियानों को हवा देने और जनमानस को गुमराह करने के लिए पाकिस्तानी राजनेताओं और अन्य आकाओं से पैसे मिले हैं। केंद्रीय मंत्री ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि देश में अराजकता फैलाने वाले इन तत्वों को भारत के भीतर और बाहर सक्रिय अनधिकृत स्रोतों तथा भारत-विरोधी गैर-सरकारी संगठनों के जरिए पैसे भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी पैसे से चलने वाले एनजीओ, डीप-स्टेट से जुड़े लोग और भारत-विरोधी ताकतें मिलकर देश के खिलाफ एक झूठा और भ्रामक नजरिया बनाने की कोशिश कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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