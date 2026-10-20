Explainer: : सौरभ दास-आशुतोष रांका को अदालत ने क्यों दोबारा भेजा जेल, जज बोले- भरोसा नहीं कि…
13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर अवैध तरीके से प्रवेश के बाद पकड़े गए सौरभ दास और आशुतोष रांका को सोमवार को एक बार फिर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अदालत को उनके वादे पर भरोसा नहीं हुआ।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका एक बार फिर जेल भेज दिए गए। पांच दिन जेल में बिता चुके सीजेपी नेताओं के मामले की सुनवाई सोमवार को कुछ वजहों से टल गई थी तो मंगलवार को अदालत ने उन्हें दो दिन के लिए फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने जहां पुलिस की ओर से पेश किए गए तथ्यों पर गौर किया तो यह भरोसा नहीं कर पाई कि वे दोनों पहले की तरह शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसके अलावा जज साहब ने सीजेपी नेताओं की ओर से दाखिल श्योरिटीज में भी गलतियां पाईं।
मंगलवार 13 अक्टूबर को गैर-कानूनी तरीके से जंतर-मंतर पर कूदना सौरभ दास और आशुतोष रांका को भारी पड़ा। उस दिन से ही दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। सोमवार को दोनों सीजेपी नेताओं को मंदिर मार्ग थाने में एसईएम ऋतुराज के सामने पेश किया गया। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि सीजेपी नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका का व्यवहार दिखाता है कि वह कानून का सम्मान नहीं करते हैं और शांति और व्यवस्था भंग करने को लेकर गंभीर चिताएं हैं। एसईएम ने कहा कि उनका यह वादा कि वह अपनी हरकत को नहीं दोहराएंगे, उनके पिछले कामों को देखते हुए भरोसा उत्पन्न नहीं करते।
अदालत ने कहा कि डिनोटिफाइड (गैर-अधिसूचित) स्थान पर आंदोलन बुलाकर उन्होंने दिखाया कि वे 'आदतन' ऐसा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, 'जांच अधिकारी की ओर से दाखिल आवेदन के साथ पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर लाई गई है, जिससे दोबारा शांति और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं, इन पर उचित विचार किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता है।'
कागजी गलतियां क्या पकड़ीं गईं
एसईएम कोर्ट ने जहां सौरभ दास और आशुतोष रांका की पिछली हरकतों की वजह से उनपर भरोसा नहीं जताया तो वहीं उनकी ओर से दाखिल श्योरिटीज (जमानतदारों की गारंटी) में गलतियां भी पकड़ीं और इन्हें खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि एक के बॉन्ड और आधार कार्ड में फोटो मिसमैच है। अदालत ने कहा कि जमानदार दूसरा वैलिड पहचान पत्र देने या संतोष जनक जवाब देने में असफल रहा। इसके अलावा अदालत ने पाया कि दूसरी श्योरिटी में सौरभ दास को लेकर बुनियादी ब्यौरा नहीं दिया गया है।
अदालत ने कहा, 'जांच से पता चला है कि दोनों जमानतदारों का प्रतिवादियों पर कोई नियंत्रण नहीं है जिससे वे उन्हें अदालत में पेश कर सकें, जोकि श्योरिटीज का मुख्य उद्देश्य है। कोई और जमानतदार अभी मौजूद नहीं है। इसलिए नए सिरे से श्योरिटीज पेश करने का आदेश दिया जाता है।' मामले की अगली सुनवाई अब 21 अक्टूबर को होगी।
दीपके और रत्ना सिंह ने उठाए सवाल
सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत दो दिन बढ़ाए जाने को लेकर सोमवार को सवाल उठाए। दीपके ने दो खबर के स्क्रीनशॉट 'एक्स' पर साझा किए, इनमें से एक का शीर्षक है, 'भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हत्या के दोषी की सजा पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लगाई रोक'। दूसरी खबर में रांका और दास की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने की जानकारी थी। दीपके ने एक अन्य पोस्ट में रांका और दास के कथित त्याग का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने देश को बेहतर बनाने की उम्मीद में अपने सफल करियर छोड़ दिया। सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, 'मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा बेतुकी चीज कभी नहीं देखी।' रत्ना सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में एसईएम की अदालत में हो रही कार्यवाही के बारे में कहा कि यह 'किसी सर्कस से कम नहीं' है। उन्होंने दावा किया कि रांका और दास को हिरासत में रखने के लिए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। सिंह ने कहा, 'एसईएम अदालत को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी निष्पक्षता से समझौता हो चुका है।' उन्होंने रांका और दास की ओर से पेश किए गए जमानतदारों की गारंटी को अस्वीकार किए जाने पर भी सवाल उठाए।
क्राइम ब्रान्च को सौंपी गई जांच
दिल्ली पुलिस ने सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत दो दिन बढ़ाए जाने के तुरंत बाद उनके खिलाफ अनधिकृत प्रवेश के मामले को क्राइम ब्रान्च को सौंप दिया। कनॉट प्लेस थाने में दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223ए (लोक सेवक द्वारा विधिवत लागू आदेश की अवहेलना), 332 (अपराध करने के लिए अनधिकृत प्रवेश) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके अलावा संसद मार्ग थाने में बीएनएस की धारा 221 (लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 121(1) (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना) और 3(5) (समान मंशा) के तहत एक दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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