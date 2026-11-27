सौरभ दास ने ज्ञानेश कुमार पर क्या कबूली CJP की गलती, पिता पर भी तोड़ी चुप्पी
कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास ने कबूल किया है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन में कुछ कमियां रह गईं। उन्होंने कहा कि इसके लिए और दस्तावेज तैयार करने चाहिए थे और कई शहरों में जाना चाहिए था। दास ने अपने पिता को लेकर खड़े किए जा रहे विवाद पर भी जवाब दिया।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरभ दास ने कबूल किया है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनके आंदोलन कुछ कमियां रह गईं। सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से एक सप्ताह तिहाड़ जेल में बिताने वाले सौरभ दास ने माना की इसकी कुछ बेहतर तैयारियां हो सकती थीं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन को बीच में रोककर दोबारा 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू करने वाले सीजेपी नेता इन दिनों पासपोर्ट विवाद में भी फंस गए हैं। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया है।
सीजेपी नेता सौरभ दास ने द क्विंट को दिए इंटरव्यू में खुलकर स्वीकार किया कि एसआईआर के मुद्दे पर कुछ और तैयारी की जरूरत थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमें और शहरों में जाना चाहिए था और एसआईआर पर और दस्तावेज तैयार करने चाहिए थे। लोग उनकी तस्वीरें देखना चाहते थे जिनके वोट डिलीट कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में हम ऐसा करेंगे। लोग उनकी कहानियां जानना चाहते हैं। एसआईआर प्रक्रिया अपने आप में जटिल है। अगर आज आप मेरे पूछें मैं इसके बारे में 100 फीसदी नहीं जानता, हो सकता है कि 90 फीसदी जानता हूं। लेकिन अब भी संभावनाएं बरकरार हैं। इसे कैसे जन आंदोलन बनाया जाए, यह एक बड़ी चुनौती है।'
हमने शुरू में ही बोला था कि यह संघर्ष लंबा होने वाला है। यह बहुत आसान लड़ाई नहीं है। ज्ञानेश कुमार गए तो इसका मतलब होगा कि सरकार ने स्वीकार किया कि देश को धोखा दिया। यह अपराध स्वीकार करने जैसा होगा। अभी यह बड़े सवालिया निशान में है। हम अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहे हैं। हम अपनी ऊर्जा जुटा रहे हैं।' सौरभ दास ने माना कि धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा बड़ी चुनौती ज्ञानेश कुमार हैं। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी ने अपना पहला आंदोलन जून-जुलाई में जंतर-मंतर पर चलाया था। एक महीने से अधिक समय तक चले आंदोलन के बाद प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में जब एसआईआर और चुनाव आयोग को लेकर एक अंग्रेजी अखबार में रिपोर्ट छपी तो सीजेपी ने स्कूल ठीक करो अभियान को स्थगित कर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीईसी का इस्तीफा होने तक चैन से नहीं बैठने की बात कही गई थी, लेकिन सौरभ दास और आशुतोष रांका के जेल जाने के बाद सीजेपी के मुखिया अभिजीत दीपके ने दिवाली तक आंदोलन पर ब्रेक लगा दिया था। हालांकि, अब तक यह दोबारा शुरू नहीं हो पाया है।
पिता वाले विवाद पर क्या बोले सौरभ दास?
सोशल मीडिया पर सीजेपी के कई आलोचक अक्सर सौरभ दास के पिता को लेकर कई तरह की टिप्पणियां करते हैं और सवाल उठाते हैं, जबकि सीजेपी के सह-संयोजक इस मुद्दे को नजरअंदाज करते रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उन्हें सिंगल पैरेंट के तौर पर मां ने पाला और पिता को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा किया जाता है तो दास ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इसे दरकिनार किया।
सौरभ दास ने कहा, 'गंदी राजनीति करते हैं। हम इसमें पड़ना नहीं चाहते हैं। हम यहां सिस्टम को साफ करने के लिए है। यदि वे चाहते हैं कि हम उनकी तरह लड़ें तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको यह नहीं देने वाले हैं। वे गंदी राजनीति करते हैं, हम कहते हैं कि मुद्दों की बात करो। हम तो मुद्दा लेकर आ रहे हैं। यदि वायु प्रदूषण आज की सच्चाई है तो उसकी बात करो। इस बात से क्या लेना कि मुझे किसने पाला, कैसे पाला, मेरे परिवार का ब्योरा क्या है, बैकग्राउंड क्या है,मेरी निजी जिंदगी। मुझे लगता है कि किसी को इन बातों से मतलब है खासकर हमारे समर्थकों से। लोग इसे पसंद नहीं करते। आज सरकार जेन जी को समझती नहीं है। लेकिन कोर्ट, किसी व्यक्ति या संस्था को मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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