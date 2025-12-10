सौरभ को मिर्गी व हाइपरटेंशन की बीमारी; गोवा नाइटक्लब के मालिकों को राहत दिलाने वकील ने कोर्ट में और क्या बताया?

संक्षेप: तुरंत गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा भाइयों ने दिल्ली की अदालत से अग्रिम जमानत मांगी है। उनकी याचिका में कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है ताकि वे थाईलैंड से सुरक्षित भारत लौट सकें और गोवा की अदालतों में आगे की राहत के लिए संपर्क कर सकें

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बुधवार को गोवा के उस नाइटक्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा को तुरंत अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जहां वीकेंड में लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई थी। कोर्ट ने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी। साथ ही याचिका पर गोवा सरकार से जवाब भी मांगा है। इस याचिका के जरिए दोनों भाइयों ने चार सप्ताह की अग्रिम जमानत देने का अनुरोध किया है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। अर्जी लगाते हुए दोनों आरोपियों के वकील ने उनके पक्ष में फैसला सुनाने के लिए 5 बातें प्रमुख रूप से अदालत को बताईं। जिसके बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं।

1. सौरभ लूथरा की मेडिकल स्थिति सुनवाई के दौरान सौरभ लूथरा का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अपने मुवक्किल की स्वास्थ्य समस्याओं पर जोर दिया। ANI न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वकील ने कोर्ट को बताया कि सौरभ को मिर्गी और हाइपरटेंशन की बीमारी है।

2. दोष पर सवाल वकील ने तर्क दिया कि गोवा के नाइटक्लब में हुई दुखद घटना के लिए लूथरा भाइयों को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि क्लब के स्थानीय मैनेजरों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसका मतलब है कि ऑपरेशनल जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी।

3. विच-हंट का आरोप सौरभ और गौरव लूथरा ने अपने वकीलों के जरिए दावा किया कि राज्य उनके खिलाफ जानबूझकर 'विच-हंट' कर रहा है। दोनों भाइयों ने जोर देकर कहा कि वे संबंधित क्लब के मालिक नहीं हैं और उन्होंने सिर्फ लाइसेंसधारी के तौर पर ही काम किया था।

4. अग्रिम जमानत के लिए याचिका तुरंत गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा भाइयों ने दिल्ली की अदालत से अग्रिम जमानत मांगी है। उनकी याचिका में कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है ताकि वे थाईलैंड से सुरक्षित भारत लौट सकें और गोवा की अदालतों में आगे की राहत के लिए संपर्क कर सकें।

5. थाईलैंड के लिए भागना लूथरा भाई आग लगने के पांच घंटे के भीतर थाईलैंड के लिए रवाना हो गए थे। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट के अनुसार अपनी याचिका में सौरभ ने कहा कि वह घटना से एक दिन पहले एक बिजनेस मीटिंग के लिए विदेश गए थे।

थाईलैंड में हैं लूथरा भाई भारतीय एजेंसियां ​​थाई अधिकारियों के संपर्क में हैं ताकि थाईलैंड के फुकेट में सौरभ और गौरव लूथरा का जियो-लोकेशन पता लगाया जा सके और उन्हें मुश्किल प्रत्यर्पण प्रक्रिया से गुज़रे बिना जल्द से जल्द गिरफ्तारी वारंट के आधार पर डिपोर्ट किया जा सके। अधिकारियों को लूथरा भाइयों का पता लगाने का भरोसा है, क्योंकि आपराधिक मामलों में भारतीय और थाई एजेंसियों के बीच दोस्ताना संबंध हैं। अधिकारियों को लगता है कि लूथरा भाइयों को जल्द ही वापस लाया जाएगा, क्योंकि पिछले दस सालों में बैंकॉक से कई भगोड़ों को वापस लाया गया है।