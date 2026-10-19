किस आधार पर जमानतदारों से इतनी पूछताछ? सौरभ दास और रांका की हिरासत बढ़ने पर CJP
दिल्ली की अदालत ने सीजेपी नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत दो दिन बढ़ा दी है। CJP की कानूनी सलाहकार रत्ना सिंह ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी…
दिल्ली की एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत से सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका को झटका लगा। कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 2 दिन के लिए बढ़ा दी। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार की सुनवाई में उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की। अदालत ने इसे मंजूरी देते हुए उनकी हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी। कोर्ट के इस रुख पर सीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
कोई न कोई वजह बता जमानत लटका रहे
सीजेपी की लीगल एडवाइजर रत्ना सिंह ने कहा कि बीते 6 दिनों से हम देख रहे हैं कि कोर्ट में कोई न कोई वजह निकाल कर के सौरभ और आशुतोष की जमानत लटाई जा रही है। हमसे कभी कहा गया कि जमानतदार का वैरिफिकेशन नहीं हुआ। कभी कहा गया कि जमानतदार पर पर एफआईआर हो गई है। बेकार वजहें बताकर न्यायिक हिरासत बढ़ाने को मंजूरी दी गई। यह बोला गया कि जमानतदार के जमानतदार के तथ्य मैच नहीं हो रहे हैं।
किस अधिकार से जमानतदारों से इतने सवाल?
रत्ना सिंह ने आगे कहा कि बताया गया कि जमानतदार अपनी पैत्रिक जानकारी ही नहीं दे पा रहा है। मेरा सवाल है कि कितने जमानतदारों से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कितने लोगों से इस तरह की वेरिफिकेशन की जाती है। आए दिन दिल्ली में कितनी जमानतें दी जाती हैं। क्या सभी जमानतदारों से ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। यदि जमानतदारों से ऐसे सवाल किए जाते हैं तो किस अधिकार पर ऐसा किया जाता है। यदि हम जमानतदार ला रहे हैं तो इतना वेरिफिकेशन…
आजादी को कुचल रहे
सीजेपी की रत्ना सिंह ने आगे कहा कि बीते 6 दिन से आप इन्हीं आधारों के बलबूते दोनों नेताओं की आजादी को कुचल रहे हैं। हम से आगे चुनौती देंगे। ऐसा किया जाना मानसिक प्रताड़ना है। यह लोगों की आवाज को दबाने का तरीका है। वे यदि सोच रहे हैं कि ऐसा कर के हमारी आवाज को दबा देंगे तो हमें चुप नहीं कर पाएंगे। हम इस मामले में कानूनी राय लेंगे उसके बाद जो भी अपडेट होगा मीडिया के सामने रखेंगे।
दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिए थे आरोप, कही थी यह बात
गौरतलब है कि सीजेपी ने रविवार को भी दिल्ली पुलिस पर सौरभ और रांका की जमानत को लटकाने का आरोप लगाया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आरोपों को खारिज कर दिया था। हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि सीजेपी के नेताओं की ओर से गलत जमानत ही जमा किए जा रहे हैं। ऐसे जमानती बॉन्ड हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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