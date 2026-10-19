सौरभ दास और रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ने के बाद अगला का कदम क्या? मिले संकेत
CJP के सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। उनके वकील ने इसे निराशाजनक करार देते हुए आगे के कदमों के बारे में संकेत दिए हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सौरभ दास और आशुतोष रांका को सोमवार को तब झटका लगा जब मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में एक नए नियुक्त विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत को 2 और दिनों के लिए बढ़ा दिया। दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने इन दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की। इस बीच दोनों के वकील ने अपनी आगे की रणनीति के बारे में संकेत दिए हैं।
एहतियाती हिरासत का मामला
सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत 2 दिन और बढ़ाए जाने के बाद उनके वकील ने कहा कि इस मामले में मेरे मुवक्किलों के खिलाफ कोई एफआई दर्ज नहीं है। दोनों के खिलाफ कोई केस भी लंबित नहीं है। दोनों के खिलाफ किसी प्रकार की जांच भी नहीं चल रही जिसमें उनसे पूछताछ की जरूरत हो। यह एहतियाती हिरासत का मामला है। दोनों को इस डर से हिरासत में रखा गया है कि वे फिर से विरोध-प्रदर्शन करेंगे।
वकील ने बताया अगला कदम, कानूनी तरीके से आगे बढ़ेंगे
सौरभ दास और आशुतोष रांका के वकील ने आगे कहा कि मुझे याद नहीं कि पिछली बार कब लोगों को ऐसे हालात में 'प्रिवेंटिव कस्टडी' में रखा गया था। यह परेशान करने वाली बात है। अपनी अगली रणनीति के बारे में खुलासा करते हुए दास और रांका के वकील न कहा कि हम इस मामले को अब कानूनी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने का आदेश पारित होना हम सभी के लिए बहुत निराशाजनक है।
पुलिस ने डाली अर्जी, हिरासत बढ़ाने की मांग
सौरभ दास और आशुतोष रांका के वकील ने यह भी कहा कि पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था कि पेश की गई जमानतें स्वीकार करने लायक नहीं हैं। हम नई जमानतें लेकर कोर्ट पहुंचे। जब मामला सुनवाई के लिए आया तो राज्य पक्ष यानी पुलिस की ओर से एक नई अर्जी दाखिल की गई। इस अर्जी में न्यायिक हिरासत को 5 से 7 दिन और बढ़ाने की मांग की गई। उनका कहना था कि आरोपियों की रहाई से शांति को खतरा है।
किस अधिकार से जमानतदारों से इतनी पूछताछ?
वहीं सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने कहा कि जमानत पर काफी पूछताछ की गई। कभी कहा गया कि जमानतदार पर एफआईआर है। कभी कहा गया कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। कभी कहा गया कि जमानतदार अपनी पैत्रिक जानकारी नहीं दे पा रही है। ऐसे कितने लोगों की कड़ी जमानत वैरिफिकेशन की जाती है? क्या सभी जमानतदारों से ऐसे ही सवाल जवाब किए जाते हैं। यदि पुलिस ऐसा करती है तो यह किस अधिकार के साथ करती है।
CJP ने कहा- फैसले को देंगे चुनौती
रत्ना सिंह ने आगे कहा कि जब हम जमानतदार ला रहे हैं तो उससे इतनी पूछताछ क्यों हो रही है। इसी आधार पर दोनों की स्वतंत्रता बाधित की जा रही है। दोनों को न्यायिक हिरासत में रखने की कोई वजह नहीं है। अब हम इस फैसले को चुनौती देंगे। यह लोगों की आवाज को चुप कराने का एक तरीका है। उनको लगता है कि ऐसा कर के वे आवाज को दबा देंगे लेकिन ऐसा कर के वे हमारी आवाज को दबा नहीं पाएंगे।
(पीटीआई और एएनआई के इनपुट पर आधारित)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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