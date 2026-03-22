Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सौरभ बिश्वास ने बांग्लादेश में बैठे आका को भेजी 300 फेक Gmail ID, बंगाल से अहमदाबाद तक जांच तेज

Mar 22, 2026 07:46 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, गौरव चौधरी
share

गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक सौरभ बिश्वास ने जनवरी में स्कूलों को बम की धमकी भरे ई-मेल भेजने के लिए सभी ईमेल आईडी एक ही दिन में तैयार कर बांग्लादेश में बैठे अपने हैंडलर मामुनूर राशिद को भेजी थीं। 

सौरभ बिश्वास ने बांग्लादेश में बैठे आका को भेजी 300 फेक Gmail ID, बंगाल से अहमदाबाद तक जांच तेज

गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक सौरभ बिश्वास ने जनवरी में स्कूलों को बम की धमकी भरे ई-मेल भेजने के लिए सभी ईमेल आईडी एक ही दिन में तैयार कर बांग्लादेश में बैठे अपने हैंडलर मामुनूर राशिद को भेजी थीं। इन्हीं ई-मेल आईडी का इस्तेमाल कर दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार और हरियाणा के गुरुग्राम, करनाल में धमकी भरे मेल स्कूलों में भेजे गए थे। गुरुग्राम की साइबर थाना पुलिस के द्वारा की गई तकनीकी जांच में इसका खुलासा हुआ है। इस पूरी साजिश के पीछे एक सुनियोजित नेटवर्क था, जिसने बांग्लादेशी सर्वर का उपयोग कर दशहत फैलाने का काम किया था।

स्कूलों की वेबसाइट से ईमेल एड्रेस जुटाए

पुलिस जांच के अनुसार, इस सनसनीखेज वारदात के लिए भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के 30 वर्षीय सौरभ विश्वास उर्फ माइकल के द्वारा 300 फर्जी ईमेल आईडी बनाई गई थीं। इन आईडी को विशेष रूप से इस तरह बनाया गया था कि इनका पता लगाना मुश्किल हो। जांच में यह भी पाया गया कि ईमेल भेजने से पहले आरोपियों ने हर स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट खंगाली और वहां से उनके आधिकारिक ईमेल एड्रेस जुटाए, ताकि धमकी सीधे संबंधित स्कूलों तक पहुंचे और दहशत फैले। बता दें कि 28 जनवरी को गुरुग्राम के 40 स्कूलों में इन मेल आईडी का इस्तेमाल कर धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे।

ये भी पढ़ें:मजदूर से साइबर क्रिमिनल बना सौरभ: डंकी रूट से आया भारत, 300 ईमेल से रची साजिश

पुलिस गूगल से एसओपी बनाने की सिफारिश करेगी

एसीपी साइबर प्रियांशु दीवान ने बताया कि अब सीधे जी-मेल के साथ पत्राचार किया जाएगा। वे गूगल से एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की सिफारिश करेंगे, ताकि भविष्य में फर्जी तरीके से बनाए गए ईमेल अकाउंट्स पर लगाम लगाई जा सके और आपात स्थिति में उन्हें तुरंत ब्लॉक किया जा सके। अपराधी तकनीक का सहारा लेकर सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दे रहे हैं। हम टेक कंपनियों के साथ मिलकर नई गाइडलाइंस पर काम करने का आग्रह करेंगे ताकि डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाया जा सके।

फर्जी ईमेल रद्द करने का नहीं है प्रावधान

इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी अड़चन तकनीकी नियमों को लेकर आ रही है। वर्तमान में गलत तरीके से तैयार किए गए ईमेल अकाउंट्स को तुरंत ब्लॉक या रद्द करवाने के लिए जी-मेल के पास कोई प्रावधान नहीं है। देश से संचालित इन 300 फर्जी अकाउंट्स को बंद करवाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

ये भी पढ़ें:सलमान खान के घर की रेकी कर PAK भेजे वीडियो; ना'पाक' जासूस मॉड्यूल में नया खुलासा

बांग्लादेशी सर्वर का मेल भेजने के लिए प्रयोग किया

साइबर पुलिस की तकनीकी टीम ने जब धमकी भरे ईमेल के डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा किया, तो पता चला कि मेल भेजने के लिए बांग्लादेश के सर्वर का इस्तेमाल किया गया था। यह कदम पुलिस को गुमराह करने और अपनी पहचान छुपाने के लिए उठाया गया था।

पश्चिम बंगाल से लेकर अहमदाबाद तक जांच

पुलिस पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ समन्वय कर रही है ताकि उन एजेंटों का पता लगाया जा सके जिन्होंने सौरभ के फर्जी कागजात बनाए थे। सभी 300 ईमेल आईडी की फॉरेंसिक जांच की जा रही है, जो आरोपी ने बांग्लादेश भेजी थीं। आशंका है कि इन आईडी का इस्तेमाल अन्य हिस्सों में भी हुआ है।

ये भी पढ़ें:PAK ही नहीं UK-मलेशिया तक फैला था जासूसी का जाल, 8 हजार में बिकते थे देश के राज
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।