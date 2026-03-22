सौरभ बिश्वास ने बांग्लादेश में बैठे आका को भेजी 300 फेक Gmail ID, बंगाल से अहमदाबाद तक जांच तेज

गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक सौरभ बिश्वास ने जनवरी में स्कूलों को बम की धमकी भरे ई-मेल भेजने के लिए सभी ईमेल आईडी एक ही दिन में तैयार कर बांग्लादेश में बैठे अपने हैंडलर मामुनूर राशिद को भेजी थीं।

गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक सौरभ बिश्वास ने जनवरी में स्कूलों को बम की धमकी भरे ई-मेल भेजने के लिए सभी ईमेल आईडी एक ही दिन में तैयार कर बांग्लादेश में बैठे अपने हैंडलर मामुनूर राशिद को भेजी थीं। इन्हीं ई-मेल आईडी का इस्तेमाल कर दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार और हरियाणा के गुरुग्राम, करनाल में धमकी भरे मेल स्कूलों में भेजे गए थे। गुरुग्राम की साइबर थाना पुलिस के द्वारा की गई तकनीकी जांच में इसका खुलासा हुआ है। इस पूरी साजिश के पीछे एक सुनियोजित नेटवर्क था, जिसने बांग्लादेशी सर्वर का उपयोग कर दशहत फैलाने का काम किया था।

स्कूलों की वेबसाइट से ईमेल एड्रेस जुटाए पुलिस जांच के अनुसार, इस सनसनीखेज वारदात के लिए भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के 30 वर्षीय सौरभ विश्वास उर्फ माइकल के द्वारा 300 फर्जी ईमेल आईडी बनाई गई थीं। इन आईडी को विशेष रूप से इस तरह बनाया गया था कि इनका पता लगाना मुश्किल हो। जांच में यह भी पाया गया कि ईमेल भेजने से पहले आरोपियों ने हर स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट खंगाली और वहां से उनके आधिकारिक ईमेल एड्रेस जुटाए, ताकि धमकी सीधे संबंधित स्कूलों तक पहुंचे और दहशत फैले। बता दें कि 28 जनवरी को गुरुग्राम के 40 स्कूलों में इन मेल आईडी का इस्तेमाल कर धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे।

पुलिस गूगल से एसओपी बनाने की सिफारिश करेगी एसीपी साइबर प्रियांशु दीवान ने बताया कि अब सीधे जी-मेल के साथ पत्राचार किया जाएगा। वे गूगल से एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की सिफारिश करेंगे, ताकि भविष्य में फर्जी तरीके से बनाए गए ईमेल अकाउंट्स पर लगाम लगाई जा सके और आपात स्थिति में उन्हें तुरंत ब्लॉक किया जा सके। अपराधी तकनीक का सहारा लेकर सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दे रहे हैं। हम टेक कंपनियों के साथ मिलकर नई गाइडलाइंस पर काम करने का आग्रह करेंगे ताकि डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाया जा सके।

फर्जी ईमेल रद्द करने का नहीं है प्रावधान इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी अड़चन तकनीकी नियमों को लेकर आ रही है। वर्तमान में गलत तरीके से तैयार किए गए ईमेल अकाउंट्स को तुरंत ब्लॉक या रद्द करवाने के लिए जी-मेल के पास कोई प्रावधान नहीं है। देश से संचालित इन 300 फर्जी अकाउंट्स को बंद करवाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

बांग्लादेशी सर्वर का मेल भेजने के लिए प्रयोग किया साइबर पुलिस की तकनीकी टीम ने जब धमकी भरे ईमेल के डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा किया, तो पता चला कि मेल भेजने के लिए बांग्लादेश के सर्वर का इस्तेमाल किया गया था। यह कदम पुलिस को गुमराह करने और अपनी पहचान छुपाने के लिए उठाया गया था।