इसलिए दिल्ली में नहीं आएगी बाढ़; AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा कनेक्शन का जिक्र कर बताई वजह

यमुना नदी का जलस्तर दिल्ली के पुराने पुल के पास मंगलवार सुबह 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार करके 205.80 मीटर पर पहुंच गया। 206 मीटर पर पहुंचने पर नदी के आसपास रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है।

दिल्ली में हो रही भारी बारिश के कारण यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और शहर के नदी किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ऐसी किसी आशंका से इनकार किया है। उनका कहना है कि आज की तारीख में दिल्ली में बाढ़ आ ही नहीं सकती। अपने इस जबरदस्त विश्वास के पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है। उनका कहना है कि दो साल पहले दिल्ली में बाढ़ इसलिए आई थी, क्योंकि तब हरियाणा ITO बैराज से पानी छोड़ा था और आगे से उसका गेट भी बंद था। हालांकि इस बार आगे का गेट खुला हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो हरियाणा ऐसा कर भी देता। लेकिन भाजपा सरकार होने की वजह से वह ऐसा नहीं करेगा।

इस बारे में समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर बाढ़ की कोई स्थिति बन सकती है, उसका कारण यह है साल 2023 में बाढ़ इसलिए आई थी क्योंकि जो ITO बैराज जिसको हरियाणा सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, उसके गेट बंद थे। उस समय हरियाणा ने पीछे से पानी छोड़ दिया था, और आगे से बैराज के गेट नहीं खोले थे, जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ आई थी। बाद में केंद्र सरकार की जांच में भी यह बात स्पष्ट हुई थी। इस साल चूंकि वे गेट खोल दिए गए हैं और हरियाणा भी पीछे से इतना पानी नहीं छोड़ेगा, कि दिल्ली में बाढ़ आ जाए।'

इसके बाद उन्होंने कहा, 'हालांकि, अगर हमारी सरकार होती तो हरियाणा ऐसा कर देता, मगर आज सरकार इनकी है, इसलिए हरियाणा यह हिम्मत नहीं कर सकता कि दिल्ली में बाढ़ ले आए।'

इधर AAP नेता भले ही बाढ़ की आशंका से इनकार कर रहे हों, लेकिन उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार शहर में बाढ़ की तैयारियों का जायजा ले रही हैं और लोगों को आश्वस्त कर रही हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण इस साल पहली बार दिल्ली में नदी निकासी के स्तर को पार कर गई। उफनती यमुना का पानी नदी तट से सटे निचले इलाकों में घुस गया, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

सीएम गुप्ता हालात पर नजर रख रही हैं और उन्होंने मंगलवार को यमुना के जलस्तर और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लेने के लिए गीता कॉलोनी फ्लाईओवर और पुराने लोहे के पुल के पास बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चौबीसों घंटे निगरानी बनाए हुए है और संबंधित विभाग इसके प्रभाव को कम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

