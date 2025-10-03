Saurabh Bhardwaj praised the Railway Minister and Ministry for what? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या देखकर बेहद खुश हो गए सौरभ भारद्वाज, कर दी रेल मंत्री की तारीफ, Ncr Hindi News - Hindustan
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या देखकर बेहद खुश हो गए सौरभ भारद्वाज, कर दी रेल मंत्री की तारीफ

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 01:16 AM
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी की दिल्ली ईकाई के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने अक्सर कुछ खराब बातों के लिए रेल मंत्रालय खासकर रेलमंत्री की आलोचना की है, लेकिन जब कोई अच्छी चीज दिखे तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर अपने अनुभव का किस्सा शेयर किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह जब वह वेटिंग रूम में गए तो वहां टॉयलेट देखकर हैरान रह गए। इसके लिए उन्होंने रेल मंत्रालय की तारीफ की।

इस वीडियो में उन्होंने कहा, 'नमस्कार दोस्तों, मैं आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं, और कई बार मैंने रेलवे विभाग और खासतौर पर इनके मंत्री अश्विनी वैष्णव के बारे में आलोचना की है कि ट्रेन दुर्घटनाएं बहुत हुए हैं, और वह सच भी है। मगर आज मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आया हूं, और मैं यहां के स्लीपर क्लास के वेटिंग रूम में गया। मैंने यहां का शौचालय इस्तेमाल किया और वह मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर था और साफ सुथरा था। वहां पर साफ-सफाई के लिए एक आदमी लगा हुआ था, और वह काफी क्लीन था। मेरा मानना यह है कि कोई चीज अगर अच्छी हो तो उसके बारे में हमें उसकी तारीफ भी करना चाहिए। तो यह चीज मुझे लगी कि इस मामले में उन्होंने काफी सुधार किया है।'

अपना यह वीडियो शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘वैसे तो रेल विभाग ने रेल दुर्घटनाओं ने रिकॉर्ड बनाया है। मगर आज कुछ अच्छा दिखा तो सोचा इस बात पर विभाग की तारीफ भी की जाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन।’

सौरभ के इस वीडियो पर कमेंट करते हुए जब एक यूजर ने उनसे वेटिंग रूम का चार्ज बताने को कहा, तो भारद्वाज उसे जवाब देते हुए उल्टा उससे ही यह सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा, ‘किसी ने मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं, तो मुझे पता नहीं भाई, महँगा है?’

उम्मीद से बेहतर निकला; किस बात को लेकर सौरभ भारद्वाज ने कर दी रेल मंत्रालय की तारीफ

वहीं एक अन्य यूजर ने उनकी पोस्ट देखकर उन्हें भाजपा में आने की बधाई दी, तो जवाब में सौरभ ने सरदार पटेल के वाक्य को कोट करते हुए लिखा, 'आरएसएस के भाषण सांप्रदायिक उत्तेजना से भरे हुए होते है। देश को इस ज़हर का अंतिम नतीजा महात्मा गांधी की बेशक़ीमती ज़िंदगी की शहादत के तौर पर भुगतना पड़ा है।'