Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली का फोटो बता किया बड़ा दावा, बाद में डिलीट करनी पड़ी पोस्ट; भाजपा ने उड़ाई खिल्ली

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सौरभ भारद्वाज का कहना है कि मेरा विनम्र सुझाव है कि कृपया राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा किए गए सभी पैसे और चढ़ावे की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करें। साथ ही, राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए खर्चों का भी ब्योरा दें। इससे पारदर्शिता आएगी और राम मंदिर ट्रस्ट व केंद्र सरकार को वही सम्मान फिर से मिल सकेगा।'

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली का फोटो बता किया बड़ा दावा, बाद में डिलीट करनी पड़ी पोस्ट; भाजपा ने उड़ाई खिल्ली

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक ऐसा फोटो पोस्ट किया, जिसे बाद में उन्हें डिलीट करना पड़ गया। दरअसल जिस फोटो को उन्होंने शेयर किया था, उसमें एक सड़क दिखाई दे रही थी, जिसके बीचों-बीच एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था, और उसमें एक इलेक्ट्रिक ऑटो समाया हुआ दिखाई दे रहा है। इस फोटो को भारद्वाज ने दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के बताते हुए शेयर किया था, और उसके साथ लिखा कि 'चांदनी चौक, एक वोट की ताकत'।

हालांकि कुछ वक्त बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि यह फोटो फर्जी है, तो बाद में सौरभ भारद्वाज ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। इसके बाद भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजिंदर सिंह बग्गा ने भारद्वाज की डिलीट की हुई पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, और इसके साथ ही उनकी जमकर खिंचाई कर दी। अपनी पोस्ट के जरिए बग्गा ने सौरभ भारद्वाज की राजनीति बताने की कोशिश की।

ये भी पढ़ें:अब 'शीश महल' का क्या होगा? दिल्ली सरकार के पास हैं 2 प्लान, योजना का खाका तैयार

अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बग्गा ने लिखा, 'सौरभ भारद्वाज की राजनीति एक ट्वीट में.. फर्जी फोटो, फर्जी गुस्सा, असली शर्मिंदगी, डिलीट किया गया ट्वीट'। अपनी पोस्ट के साथ बग्गा ने चांदनी चौक का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वहां सबकुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। भाजयुमो के राष्ट्रीय सचिव की पोस्ट को दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी रिपोस्ट किया।

सौरभ भारद्वाज ने शेयर किया ऐसा कौन सा फोटो, बाद में करना पड़ा डिलीट; भाजपा बोली- यही है उनकी राजनीति
ये भी पढ़ें:दिल्ली दवा खरीद घोटाला: एक ही परिवार की 3 फर्मों से महंगे दामों पर खरीदीं चादरें

उधर डिलीट की हुई पोस्ट के बाद सौरभ भारद्वाज ने सड़कों की बदहाली दिखाने वाली एक अन्य पोस्ट को रिपोस्ट किया। जिसमें शहर के स्वरूप नगर का एक वीडियो शेयर किया गया था, और कुछ लड़कियों को ट्रांसफार्मर के आसपास लगी जालियां पकड़कर सड़क पार करते हुए दिखाया गया था। दरअसल सड़क पर पानी भरा होने की वजह से ये स्कूली बच्चियां सड़क के किनारे चलकर आगे बढ़ रही थीं और रास्ते में ट्रांसफार्मर आने पर उसकी जाली के सहारे स्कूल जा रही थीं। इस वीडियो को जिस शख्स ने शेयर किया था, उसने लिखा, 'स्वरूप नगर, दिल्ली-110042 का यह मुख्य रास्ता वर्षों से अधूरा पड़ा है। इसी रास्ते से रोजाना स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और स्थानीय निवासी गुजरते हैं, लेकिन जलभराव और टूटी सड़क के कारण हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है।'

इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए भारद्वाज ने लिखा, 'यह बहुत खतरनाक है। किसी स्टूडेंट को करंट लग सकता है। कम से कम टैग किए गए मिनिस्टर को तो जवाब देना चाहिए था।' दरअसल उस वीडियो को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा को टैग किया गया था। इसी वजह से भारद्वाज ने उन दोनों पर निशाना साधा।

ये भी पढ़ें:नौकरी छोड़ो और बच्चा पैदा करो; लव मैरिज के 72 दिन में ही आकृति पर कितने जुल्म
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।