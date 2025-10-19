Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newssaurabh bhardwaj challenges rekha gupta and parvesh verma to drink 1 litre of yamuna water
यमुना का 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं; CM को सौरभ भारद्वाज की चुनौती, दिखाया झाग वाला VIDEO

यमुना का 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं; CM को सौरभ भारद्वाज की चुनौती, दिखाया झाग वाला VIDEO

संक्षेप: आम आदमी पार्टी ने यमुना में फिर झाग वाले वीडियो दिखाते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा है। सौरभ भारद्वाज ने यमुना में पलूशन खत्म होने के सरकार के दावे पर पलटवार करते हुए सीधे सीएम रेखा गुप्ता को एक चुनौती दे डाली।

Sun, 19 Oct 2025 08:22 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

यमुना में फिर झाग वाले वीडियो दिखाते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने यमुना के पलूशन खत्म होने के दिल्ली सरकार के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि सरकार का कोई मंत्री कालिंदी कुंज से यमुना का एक लीटर पानी पी कर दिखा दे तो पता चल जाएगा कि यमुना कितनी साफ हुई है।

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केमिकलों के छिड़काव से पानी के झाग कम होते हैं पलूशन कम नहीं होता है। दिल्ली सरकार यमुना नदी में डिफोमिंग एजेंट का छिड़क कर झूठा दावा कर रही है कि यमुना से पलूशन खत्म हो गया है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी का पलूशन खत्म करने के लिए न हरियाणा से कोई समझौता किया है और ना ही नजफगढ़ नाले को बंद ही किया है। ऐसे में यमुना में झाग तो बनेगा…

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना नदी के पानी में बन रहे झाग पर वही रसायन यानी डिफोमिंग एजेंट का छिड़क रही है जो आम आदमी पार्टी की सरकार छिड़कती थी। तब तो भाजपा के नेता इसे जहर बताते फिरते थे। अब उसी केमिकल का छिड़काव दिल्ली जल बोर्ड करा रहा है तो भाजपा कह रही है कि पलूशन खत्म कर दिया।

इसके साथ ही दिल्ली आप इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा को पलूशन खत्म होने के दावों को साबित करने के लिए एक खतरनाक चुनौती दे डाली। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि मैं रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा से कहता हूं कि वे मेरे साथ आएं और एक लीटर यमुना का पानी पीकर दिखाएं। मुझे यकीन हो जाएगा कि यमुना अब साफ है।

इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि हम भव्य छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल तक यमुना में छठ पूजा पर प्रतिबंध था जबकि इसके लिए कोई अदालती आदेश नहीं था। केजरीवाल सरकार ने पूर्वांचल के लोगों से झूठ बोला। इस बार यमुना किनारे भव्य छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। 1,300 घाटों पर छठ पूजा की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी निगरानी कर रही हैं। हम हर जगह आधुनिक छठ घाट बना रहे हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।