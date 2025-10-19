यमुना का 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं; CM को सौरभ भारद्वाज की चुनौती, दिखाया झाग वाला VIDEO

संक्षेप: आम आदमी पार्टी ने यमुना में फिर झाग वाले वीडियो दिखाते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा है। सौरभ भारद्वाज ने यमुना में पलूशन खत्म होने के सरकार के दावे पर पलटवार करते हुए सीधे सीएम रेखा गुप्ता को एक चुनौती दे डाली।

यमुना में फिर झाग वाले वीडियो दिखाते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने यमुना के पलूशन खत्म होने के दिल्ली सरकार के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि सरकार का कोई मंत्री कालिंदी कुंज से यमुना का एक लीटर पानी पी कर दिखा दे तो पता चल जाएगा कि यमुना कितनी साफ हुई है।

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केमिकलों के छिड़काव से पानी के झाग कम होते हैं पलूशन कम नहीं होता है। दिल्ली सरकार यमुना नदी में डिफोमिंग एजेंट का छिड़क कर झूठा दावा कर रही है कि यमुना से पलूशन खत्म हो गया है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी का पलूशन खत्म करने के लिए न हरियाणा से कोई समझौता किया है और ना ही नजफगढ़ नाले को बंद ही किया है। ऐसे में यमुना में झाग तो बनेगा…

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना नदी के पानी में बन रहे झाग पर वही रसायन यानी डिफोमिंग एजेंट का छिड़क रही है जो आम आदमी पार्टी की सरकार छिड़कती थी। तब तो भाजपा के नेता इसे जहर बताते फिरते थे। अब उसी केमिकल का छिड़काव दिल्ली जल बोर्ड करा रहा है तो भाजपा कह रही है कि पलूशन खत्म कर दिया।

इसके साथ ही दिल्ली आप इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा को पलूशन खत्म होने के दावों को साबित करने के लिए एक खतरनाक चुनौती दे डाली। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि मैं रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा से कहता हूं कि वे मेरे साथ आएं और एक लीटर यमुना का पानी पीकर दिखाएं। मुझे यकीन हो जाएगा कि यमुना अब साफ है।