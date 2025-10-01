सूर्य कुमार यादव को अब AAP नेता ने बताया संघी, कहा- नकाब उतर ही जाता है

आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर इन दिनों बेहद भड़के हुए हैं। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की वजह से 'आप' के निशाने पर आए सूर्य कुमार यादव को अब पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संघी बताया है।

आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर इन दिनों बेहद भड़के हुए हैं। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की वजह से 'आप' के निशाने पर आए सूर्य कुमार यादव को अब पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संघी बताया है। इससे पहले भारद्वाज ने उन्हें यह कहते हुए अपनी कमाई पहलगाम पीड़ितों को दान करने की चुनौती दी थी कि... सूर्य कुमार यादव यदि तुम्हारी औकात है तो...।

सूर्य कुमार यादव ने फाइनल में पाकिस्तान को मात देने के बाद ऐलान किया कि वह टूर्नामेंट के सभी मैचों की फीस पहलगाम हमले के पीड़ितों और आर्म्ड फोर्सेज को दान करेंगे। इसके बाद सौरभ भारद्वाज का करीब 15 दिन पुराना बयान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। भाजपा जहां भारद्वाज पर हमलावर है तो वह सूर्य कुमार यादव और केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं।

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि सूर्य कुमार यादव भाजपा सरकार की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने टी20 कप्तान को संघी भी कह डाला है। पूर्व मंत्री और दिल्ली के आप संयोजक ने मंगलवार को एक्स पर सूर्य कुमार यादव के कुछ वीडियो के साथ लिखा, 'ईश्वर की कृपा है। संघी कितना भी छुपे नकाब उतर ही जाता है और 630 करोड़ नहीं दिए।'