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सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने अपनी 'अर्थी' लेकर पहुंच गए; कहा- इनके बाप से नहीं डरते

Mar 20, 2026 06:06 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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पालम हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ बदसलूकी के आरोपों के बीच दिल्ली आप के मुखिया सौरभ भारद्वाज शुक्रवार को मीडिया के सामने अपनी ही अर्थी लेकर पहुंच गए।

सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने अपनी 'अर्थी' लेकर पहुंच गए; कहा- इनके बाप से नहीं डरते

पालम हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बदसलूकी के आरोपों के बीच दिल्ली आप के मुखिया सौरभ भारद्वाज शुक्रवार को मीडिया के सामने अपनी ही अर्थी लेकर पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैंने पार्टी ऑफिस में ही अपनी अर्थी मंगा ली है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि हम बाप से भी नहीं डरते। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर पालम अग्निकांड को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शुक्रवार को इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने अपनी अर्थी लेकर पहुंच गए।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि हम लोग शोक सभा में न बैठें और इस पर चर्चा न हो कि आखिर लोग क्यों मर गए।हम पर कुर्सियां फेंककर मारी गईं, जो हमारे पूर्व विधायक विनय मिश्रा को लगी। हमारी महिला पार्षद की छाती पर पुलिस वालों ने हाथ और कोहनियां मारीं। उन्होंने आगे कहा, कल बीजेपी की गुंडागर्दी के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी शेर की तरह शोक सभा में गए। हमने सिर पर कफन बांध लिया है। हम बीजेपी के गुंडों से नहीं डरने वाले हैं, फिर चाहे हमें गोली मार दो। उन्होंने कहा, कफन अब हमने अपने सिर पर बांध लिया है और हम डरने वाले नहीं है। हर मुद्दा उठाएंगे।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

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