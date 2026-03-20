सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने अपनी 'अर्थी' लेकर पहुंच गए; कहा- इनके बाप से नहीं डरते
पालम हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ बदसलूकी के आरोपों के बीच दिल्ली आप के मुखिया सौरभ भारद्वाज शुक्रवार को मीडिया के सामने अपनी ही अर्थी लेकर पहुंच गए।
पालम हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बदसलूकी के आरोपों के बीच दिल्ली आप के मुखिया सौरभ भारद्वाज शुक्रवार को मीडिया के सामने अपनी ही अर्थी लेकर पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैंने पार्टी ऑफिस में ही अपनी अर्थी मंगा ली है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि हम बाप से भी नहीं डरते। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर पालम अग्निकांड को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शुक्रवार को इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने अपनी अर्थी लेकर पहुंच गए।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि हम लोग शोक सभा में न बैठें और इस पर चर्चा न हो कि आखिर लोग क्यों मर गए।हम पर कुर्सियां फेंककर मारी गईं, जो हमारे पूर्व विधायक विनय मिश्रा को लगी। हमारी महिला पार्षद की छाती पर पुलिस वालों ने हाथ और कोहनियां मारीं। उन्होंने आगे कहा, कल बीजेपी की गुंडागर्दी के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी शेर की तरह शोक सभा में गए। हमने सिर पर कफन बांध लिया है। हम बीजेपी के गुंडों से नहीं डरने वाले हैं, फिर चाहे हमें गोली मार दो। उन्होंने कहा, कफन अब हमने अपने सिर पर बांध लिया है और हम डरने वाले नहीं है। हर मुद्दा उठाएंगे।
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अदिति शर्मा
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