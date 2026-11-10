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'दिवाली पर पंजाब में थोड़ी पराली जली...' ; AAP के सौरभ भारद्वाज PAK का जिक्र कर क्या बोले

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, एएनआई
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दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने के पीछे पंजाब में पराली जलाने के भाजपा के दावे पर ‘आप’ ने केंद्र सरकार की SAFAR वेबसाइट के आंकड़ों का हवाला देकर पलटवार किया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिवाली के प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराना गुमराह करने वाली बात है।

AAP Delhi president Saurabh Bharadwaj
आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज

दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा में जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा जहां दिवाली पर दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने के जिम्मेदार बता रही है, वहीं ‘आप’ ने केंद्र सरकार की SAFAR वेबसाइट के आंकड़ों का हवाला देकर पलटवार किया है। सौरभ भारद्वाज ने कपिल मिश्रा के दावों पर जवाब देते हुए कहा कि दिवाली के प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराना गुमराह करने वाली बात है। दिल्ली सरकार पटाखों को बचाने के लिए किसानों को दोष दे रही है।

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‘आप’ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आज कहा, "केंद्र सरकार की SAFAR वेबसाइट दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने के योगदान को बताती है, कपिल मिश्रा भी चेक कर लें, अगर चेक करना नहीं आता तो बच्चों को कह दें, बच्चे चेक करके बता देंगे। दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान केवल 5% था और दिवाली के दिन यह 0% था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंजाब से हवाएं पाकिस्तान की ओर बह रही थीं। अगर दिवाली वाले दिन थोड़ी बहुत पराली जली भी होगी तो वो हवा पाकिस्तान की तरफ जा रही थी।

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, ''दूसरी बात पराली का धुआं वो कोई एयरपोर्ट पर बैठकर हवाई जहाज लेकर यहां नहीं पहुंचता, वो हवा की गति से पहुंचता है। उसे पहुंचने में कम से कम 2-3 दिन लगते हैं। अगर दिवाली वाला आरोप पक्का भी है तो भी दो-तीन दिन बाद धुआं यहां पहुंचेगा और हवा की डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ है, तो कपिल मिश्रा को लगता है कि दिल्ली पाकिस्तान में है तो अपनी जियोग्राफी भी ठीक करें, विज्ञान तो उनका खराब था ही। यह बात पूरी तरह झूठ पर आधारित है। दिल्ली सरकार पटाखों को बचाने के लिए किसानों की बलि दे रही है। अब मुझे पता नहीं पटाखों और पटाखे बनाने वालों से दिल्ली सरकार को इतना प्रेम क्यों है, ये दिल्ली सरकार बताए।''

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सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक तरफ सरकार हवा की गुणवत्ता में सुधार का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। हवा साफ होने का दिखावा करने के लिए पानी का छिड़काव करना, असल समस्या का समाधान नहीं है।

भाजपा ने बताया षडयंत्र

दिवाली के बाद वायु प्रदूषण पर भाजपा-AAP के बीच विवाद पर भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि दिवाली से एक दिन पहले तक 150-60 के करीब पराली जलाने के मामले आते थे और दिवाली की रात को करीब 1100-1200 पराली जलाने के मामले सामने आए। एकदम इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई? इसके पीछे षडयंत्र था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बदला ले रहे हैं। वो चुनाव हार गए इसलिए वो दिल्ली वालों को जहर वाली हवा भेज रहे हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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