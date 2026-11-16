यमुना इतनी ही साफ तो सिर्फ 1 लीटर पानी पीकर दिखा दीजिए, CM को खुला चैलेंज
सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता को चेतावनी दी है कि अगर वह कालिंदी कुंज में यमुना का एक लीटर पानी पीकर दिखा दें तो वे दोबारा कभी ये मुद्दा नहीं उठाएंगे।
छठ महापर्व के बाद अब आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने रील बनाकर जो यमुना लोगों को दिखाई, सच्चाई उससे अलग है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि रेखा सरकार ने छठ पर्व पर अपनी कमियां छिपाने के लिए करोड़ों रुपए सोशल मीडिया इंफ्लुएंसरों पर फूंक दिए। उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता को चेतावनी दी है कि अगर वह कालिंदी कुंज में यमुना का एक लीटर पानी पीकर दिखा दें तो वे दोबारा कभी ये मुद्दा नहीं उठाएंगे।
सौरभ भारद्वाज ने कहा, सीएमओ का वीडियो यमुना को भी गायब कर सकता है। अभी तो सिर्फ झाग ही गायब किए हैं। उन्होंने कहा, चाहें मनोज तिवारी हों या रेखा गुप्ता हों, अभी कालिंदी कुंज आ जाएं। हम भी चलते हैं और वे एक लीटर पानी पी लें कालिंदी कुंज में यमुना का। ये झाग-झाग का खेल ही खत्म हो जाएगा। रेखा गुप्ता आज यमुना का एक लीटर पीकर दिखा दें, मैं उन्हें दंडवत प्रणाम करके मान लूंगा कि उन्होंने युमना साफ कर दी। मैं कभी सवाल ही नहीं करूंगा उनसे।
केजरीवाल सरकार से तुलना
इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि दिल्ली में छठ पूजा के दो रूप देखने को मिल रहे हैं - एक वह रील जिसका प्रचार सरकार कर रही है, और दूसरा वह रीयल जिसका सामना श्रद्धालु घाटों पर कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जन सुविधाओं के बजाय सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पिछली सरकार ने पिछले कुछ सालों में छठ पूजा के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे और मौजूदा सरकार उसी स्तर को बनाए रखने में विफल रही है।
मनोज तिवारी का पलटवार
विपक्षी दल पर पलटवार करते हुए, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने 'आप' और कांग्रेस पर "ओछी राजनीति" करने का आरोप लगाया और 'छठ मईया' से प्रार्थना की कि "वे इन भटके हुए लोगों को सजा न दें"।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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