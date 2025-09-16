शहीद की विधवा वहीं दिमाग ठीक कर देती; सूर्य कुमार यादव पर AAP नेता क्यों गरम

एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। 'आप' नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर तीखी टिप्पणी की है।

एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। पार्टी ने पुरजोर तरीके से इस मैच का विरोध किया। 'आप' नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर तीखी टिप्पणी की है।

पाकिस्तान के खिलाफ जीत को सेना और पहलगाम पीड़ितों को समर्पित करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को लेकर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि उन्होंने किसी शहीद की विधवा के सामने ऐसा कहा होता वह दिमाग ठीक कर देती। उन्होंने क्रिकेटर पर भाजपा का स्क्रिप्ट पढ़ने का भी आरोप लगाया है।

पॉलिटिक्स मत खेलो, शहीद की विधवा दिमाग ठीक कर देती: भारद्वाज आप नेता ने एक बार फिर सूर्य कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें खेलना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए लेकिन भजपा सरकार की स्क्रिप्ट नहीं सुनानी चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मैंने जो कहा है, उस पर कायम हूं , खिलाड़ी हो, खेल खेलो, पैसे भी कमाओ। मगर आतंकवादी देश के साथ खेल के बाद शहीदों के नाम पर पॉलिटिक्स मत खेलो। भाजपा सरकार की स्क्रिप्ट मत सुनाओ। 'हमारी जीत शहीदों को समर्पित' वाला ज्ञान अगर किसी शहीद की विधवा या बुजुर्ग मां के सामने दिया होता तो वो वहीं दिमाग ठीक कर देती।'

'औकात' वाली दी थी चुनौती सौरभ भारद्वाज ने एक दिन पहले भी भारतीय कप्तान पर निशाना साधा था और उन्हें मैच फीस पहलगाम पीड़ितों के नाम करने की चुनौती दी थी। उन्होंने सूर्य कुमार यादव का नाम लेते हुए कहा था, 'अगर औकात है तुम्हारी और तुम्हारी बीसीसीआई, आईसीसी की औकात है तो जितना पैसा तुमने कमाया है वह दे दो शहीदों की विधवाओं को।' पूर्व मंत्री ने मंगलवार को कहा कहा कि वह अपनी बात पर कायम हैं।