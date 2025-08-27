मेरी बीवी बोली-ले जाओ इसे; ED रेड पर क्या बोल गए सौरभ भारद्वाज! बेटी भी खुश थी

सौरभ भारद्वाज ने ईडी अधिकारियों पर हमले जारी रखते हुए कहा कि ED ने 19-20 घंटे तक मेरे घर पर छापेमारी की और इन्हें कुछ नहीं मिला। इनके छापेमारी का रिजल्ट जीरो रहा। अगर मैं होता तो इनकी तनख्वाह और काट लेता।

सौरभ भारद्वाज के घर कल देर रात तक चली ईडी की कार्रवाई से दिल्ली का सियासी पारा फिर हाई है। ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर सहित 13 ठिकानों पर छापेमारी की और रात 2:30 बजे लौटी। सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी के पूरे ऐक्शन की डिटेल दी। इस बीच उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि वहां मौजूद लोग चौंक गए। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने ईडी अधिकारियों से कहा कि इसे ले जाओ... घर में रहता ही कहां है। दूसरी तरफ बेटी इस बात से खुश थी कि अगर पिता को जेल हुई तो वह भी साथ जाएगी और पूरे स्कूल में प्रसिद्ध हो जाएगी।

आम आदमी पार्टी दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईडी के अधिकारियों ने उनपर और उनके परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बीवी वहीं खड़ी हुई थी,तो उसने अधिकारियों से कहा कि ले जाओ इसे,वैसे भी घर पर नहीं रहता। उन्होंने आगे बताया कि मेरी बेटी जो 7वीं में पढ़ती है और मात्र 11 साल की है, वो भी जगी थी। उसने कहा कि अगर आपको ये लोग जेल ले जाएं तो मैं भी चलूंगी, मैं स्कूल में फेमस हो जाऊंगी। हालांकि सौरभ ने ये बातें मजाक के लहजे में कही थीं।