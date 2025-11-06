Hindustan Hindi News
BJP वर्कर ने पहले दिल्ली फिर बिहार में डाला वोट, राहुल गांधी के बाद AAP नेता ने फोड़ा बम

Thu, 6 Nov 2025 02:03 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों के दूसरे दिन आज आम आदमी पार्टी ने भी इसी मुद्दे पर एक खुलासा किया है। आप नेता और दिल्ली के आप संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा के एक कार्यकर्ता ने दो राज्यों में वोट डाला है। सौरभ का आरोप है कि इस बीजेपी वर्कर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अलावा आज बिहार के सिवान में भी वोट डाला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वोट चोरी का सबूत आपके सामने है।

सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो की मदद से बताया कि वोट चोरी के सुबूत आपके सामने हैं। भाजपा का एक कार्यकर्ता पहले 05 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। उसके बाद आज 06 नवंबर 2025 वो बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। दिल्ली के द्वारका में फिर बिहार के सिवान में वोट डाला। SIR के बाद ये गुंजाइश ही नहीं बची कि बाहर किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति का वोट बिहार की वोटर लिस्ट में हो और रह जाए। फिर ये कैसे हुआ? ऐसे कितने भाजपा कार्यकर्ता हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आकर आज बिहार में वोट डाल रहे हैं?

सौरभ भारद्वाज ने इस भाजपा वर्कर की पूरी प्रोफाइल भी बताई। बकौल सौरभ, इस बीजेपी वर्कर का नाम नागेंद्र कुमार है और ये द्वारका विधानसभा में रहते हैं। सौरभ ने नागेंद्र कुमार की फेसबुक प्रोफाइल पर लिखे एक पोस्ट को दिखाते हुए बताया कि इन्होंने 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा में वोट डालने के बाद एक फोटो डाला था। इसके बाद आज की बीजेपी वर्कर की दूसरी फोटो दिखाई जिसमें वह कथित तौर पर बिहार के सिवान में वोट डाल कर आए हैं। आप नेता ने कहा कि अगर इनका नाम SIR में आता तो नाम कट जाना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ।

