सौरभ भारद्वाज के घर ED की छापेमारी, अस्पताल निर्माण घोटाले में 13 जगहों पर रेड

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है। दिल्ली के कथित अस्पताल घोटाले में लगे आरोपों की वजह से छापेमारी की गई है।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है। दिल्ली के कथित अस्पताल घोटाले में लगे आरोपों की वजह से छापेमारी की गई है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत आप के कई नेताओं पर अलग-अलग मामलों में ईडी शिकंजा कस चुकी है। यह पहली बार है जब केंद्रीय जांच एजेंसी सौरभ भारद्वाज तक पहुंची है।

दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने आप सरकार के दौरान हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में कथित घोटालों को लेकर पूर्व मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच ईडी कर रही है। इसी सिलसिले में 13 जगहों पर छापेमारी की गई है।

बताया जा रहा है कि सुबह ही ईडी की एक टीम सौरभ भारद्वाज के आवास पर पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच टीम ने उनके घर दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया।

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2018-19 में 5,590 करोड़ रुपये की लागत से 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। आरोप है कि इन परियोजनाओं में बेवजह देरी की गई और इनकी लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई। आम आदमी पार्टी इसमें किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप से इनकार करती रही है। पार्टी का कहना है कि उनके नेताओं को बेवजह फंसाया जा रहा है।