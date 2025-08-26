सौरभ भारद्वाज पर ED रेड से बीजेपी खुश, पर पंजाब के अधिकारियों से की एक अपील

मनजिंदर सिरसा ने कहा कि आप ने अपने कार्यकाल में अस्पताल निर्माण में घोटाला किया, अस्पताल से जुड़े सामान खरीदने में घोटाला किया,बीजेपी बार-बार इस बात को कह रही है। इसमें एसीबी भी जांच कर रही है। कई अस्पताल चले नहीं,हजारों सामान डंप कर दिए गए।

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी रेड ने दिल्ली का राजनीतिक पारा फिर हाई कर दिया है। सुबह-सुबह हुई प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी के नेता गुस्से में हैं तो वहीं बीजेपी ने इसे एक स्वागत योग्य कदम बताया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 13 अस्पतालों के निर्माण के नाम पर हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने पंजाब सरकार के अधिकारियों से भी एक अपील की

सौरभ भारद्वाज के घर ईडी रेड पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अस्पताल निर्माण घोटाले के संबंध में ईडी ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर छापेमारी की है। 13 अस्पतालों के निर्माण के नाम पर हज़ारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया था... आप पंजाब गई है और दोनों हाथों से पंजाब को लूट रही है। मैं पंजाब सरकार के अधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस लूट में शामिल न हों। मैं ईडी की इस कार्रवाई का स्वागत करता हूं।

मनजिंदर सिरसा ने कहा कि आप ने अपने कार्यकाल में अस्पताल निर्माण में घोटाला किया, अस्पताल से जुड़े सामान खरीदने में घोटाला किया,बीजेपी बार-बार इस बात को कह रही है। इसमें एसीबी भी जांच कर रही है। कई अस्पताल चले नहीं,हजारों सामान डंप कर दिए गए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी लुटेरे एकसाथ पंजाब चले गए हैं।