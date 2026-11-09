दिवाली की रात दिल्ली के कई इलाकों में AQI 3000 के पार था, सौरभ भारद्वाज का दावा
आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज ने दिवाली की रात दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 3000 से अधिक होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकारी डेटा फ्रॉड पर आधारित है।
आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बार फिर राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। 'आप' के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिवाली की रात दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 3000 से अधिक होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकारी डेटा फ्रॉड पर आधारित है और लोगों को सरकारी AQI पर कतई विश्वास नहीं है।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकारी डेटा फ्रॉड पर आधारित है। हमने बताया कि कैसे स्टेशन बंद किए गए, कैसे दिल्ली में दूर-दूराज के हरे-भरे इलाकों में 20 नए AQI स्टेशन बनाए गए और कैसे प्रदूषण वाले स्टेशनों पर दिन-रात पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसलिए, लोग सरकार के AQI पर भरोसा नहीं करते और मै तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। कल रात, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 3000 से ज्यादा था। अगर सरकार गलत डेटा दिखाती है, तो जान से खिलवाड़ हो रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर आप पटाखे जला रहे हैं, तो जलाएं, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी लें। आप फ्रॉड नहीं कर सकते। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपको जो करना है वो करिए लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी लीजिए। आप उसकी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।