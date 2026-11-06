‘पहले दिल्ली पुलिस और MCD ही रिश्वत लेते थे, पर अब तो…’; सौरभ भारद्वाज ने ये क्या कह दिया

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार के तहत आने वाले कई विभाग और एमसीडी रिश्वत ले रहे है, इस कारण बार-बार सेफ्टी ऑडिट होने के बावजूद दिल्ली में इमारतें गिर रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया कि आखिर इमारतें हर महीने क्यों गिर रही हैं।

आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार सुबह चावड़ी बाजार में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने की घटना को लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर निशाना साधा है। 'आप' के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरकारी विभागों में खुलेआम रिश्वतखोरी हो रही है। सुरक्षा ऑडिट के नाम पर सिर्फ अवैध वसूली की जा रही है, जिसके चलते राजधानी में लगातार इमारतें गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार को पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत ढहने से में दो लोगों की मौत हो गई, चार लोग घायल हो गए। साथ ही कई लोग मलबे में दब गए।

हर महीने क्यों गिर रही हैं बिल्डिंगें? 'आप' ने गुरुवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार के तहत आने वाले कई विभाग और एमसीडी रिश्वत ले रहे हैं। इसके चलते कई बार सुरक्षा ऑडिट होने के बावजूद दिल्ली में इमारतें गिर रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने यह भी सवाल किया कि आखिर इमारतें हर महीने क्यों गिर रही हैं।

भारद्वाज ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "चावड़ी बाजार/चांदनी चौक में एक और 3 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रेखा गुप्ता की सरकार और एमसीडी ने दिल्ली की सभी इमारतों का कई बार सेफ्टी ऑडिट किया है, फिर भी इमारतें ढह रही हैं। ऐसा क्यों?

बार-बार सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय, कई विभागों ने बार-बार रिश्वत ली। यही वजह है कि हर महीने इमारतें ढह रही हैं।

पहले सिर्फ दिल्ली पुलिस और एमसीडी ही रिश्वत लेते थे; लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद, फायर डिपार्टमेंट और एसडीएम ने भी इमारतों से रिश्वत लेना शुरू कर दिया है। जो लोग रिश्वत देने से मना करते हैं, एमसीडी उनकी इमारतों को सील कर देती है।

इससे पता चलता है कि वे अपनी मर्जी से कार्रवाई करते हैं। हैरानी की बात यह है कि जीके-2 मार्केट के एक वार्ड में दो जिम सील कर दिए गए, जबकि उसी साउथ जोन में अन्य जिम और कमर्शियल इमारतें अभी भी खुली हुई हैं।''

प्लॉट पर बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं दी गई थी : एमसीडी एमसीडी ने बताया कि जिस प्लॉट पर इमारत गिरी, वहां किसी भी बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं दी गई थी। एक अधिकारी ने बताया, "जिस प्लॉट पर तीन मंजिला इमारत गिरी, वह 50 वर्ग मीटर का था। इस ढांचे के लिए कोई बिल्डिंग प्लान मंजूर नहीं किया गया था और नगर निकाय को इसके निर्माण को लेकर कोई शिकायत भी नहीं मिली थी।"

एमसीडी के अनुसार, इमारत का निर्माण चल रहा था, लेकिन करीब 15 दिन पहले काम रोक दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि जब इमारत गिरी, तब मजदूर छत के नीचे लगे सपोर्ट सिस्टम को हटा रहे थे। निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री बिना किसी इंजीनियरिंग मानक के थी और ठीक से सेट भी नहीं हुई थी, जो शायद इमारत गिरने का एक कारण हो सकती है।