तालिबान को एंबुलेंस मिल जाती है पर; दिल्ली बम धमाके पर ये क्या बोल गए AAP नेता?

Tue, 11 Nov 2025 03:26 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली लाल किला बम धमाके की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यूपी, मुंबई, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में अलर्ट है। बम धमाके की जांच अब NIA के हवाले कर दी गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा हमला बोला है। मोदी सरकार पर अटैक करते हुए दिल्ली के आप संयोजक सौरभ ने कहा कि सरकार के पास तालिबान को देने के लिए एंबुलेंस है पर मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

सौरभ भारद्वाज आज बाकी आप नेताओं के साथ दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे,जहां उन्होंने बम धमाके से घायल लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातीचत में कहा कि जब कोई घटना में किसी की जान चली जाती है तो सरकार केवल सोशल मीडिया पर संवेदना जता देती है, पीड़ितों के लिए कोई इंतजाम नहीं करती है। कल ब्लास्ट के बाद LNJP में भी यही हुआ, यहां किसी को एम्बुलेंस तक नहीं दी गई।

सौरभ ने आगे कहा कि यह सरकार तालिबान को एम्बुलेंस मुहैया कराती है लेकिन पीड़ितों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, उनके परिवारों से कहा जाता है कि ख़ुद ही इंतजाम कर लो। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। वहीं कल दिल्ली में हमला हुआ और प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर निकल गए हैं।

इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के भूटान दौर पर निकलने को लेकर नाराजगी जताई थी। संजय सिंह ने कहा कि आग लगे बस्ती में मोदी अपनी मस्ती में। देश “Pain” में मोदी “Plane” में। देश की राजधानी पर आतंकी हमला हुआ।प्रधानमंत्री जन्म दिन मनाने निकल पड़े। गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। देश कब तक ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा?

एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
