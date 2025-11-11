तालिबान को एंबुलेंस मिल जाती है पर; दिल्ली बम धमाके पर ये क्या बोल गए AAP नेता?

संक्षेप: सौरभ भारद्वाज आज बाकी आप नेताओं के साथ दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे,जहां उन्होंने बम धमाके से घायल लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातीचत में कहा कि जब कोई घटना में किसी की जान चली जाती है तो सरकार केवल सोशल मीडिया पर संवेदना जता देती है।

दिल्ली लाल किला बम धमाके की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यूपी, मुंबई, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में अलर्ट है। बम धमाके की जांच अब NIA के हवाले कर दी गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा हमला बोला है। मोदी सरकार पर अटैक करते हुए दिल्ली के आप संयोजक सौरभ ने कहा कि सरकार के पास तालिबान को देने के लिए एंबुलेंस है पर मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

सौरभ भारद्वाज आज बाकी आप नेताओं के साथ दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे,जहां उन्होंने बम धमाके से घायल लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातीचत में कहा कि जब कोई घटना में किसी की जान चली जाती है तो सरकार केवल सोशल मीडिया पर संवेदना जता देती है, पीड़ितों के लिए कोई इंतजाम नहीं करती है। कल ब्लास्ट के बाद LNJP में भी यही हुआ, यहां किसी को एम्बुलेंस तक नहीं दी गई।

सौरभ ने आगे कहा कि यह सरकार तालिबान को एम्बुलेंस मुहैया कराती है लेकिन पीड़ितों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, उनके परिवारों से कहा जाता है कि ख़ुद ही इंतजाम कर लो। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। वहीं कल दिल्ली में हमला हुआ और प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर निकल गए हैं।