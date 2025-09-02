Saurabh Bharadwaj alleged government records erased from server blaims bjp for this सौरभ भारद्वाज से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड सर्वर से गायब! AAP नेता ने बीजेपी पर फोड़ा ठीकरा, Ncr Hindi News - Hindustan
सौरभ भारद्वाज से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड सर्वर से गायब! AAP नेता ने बीजेपी पर फोड़ा ठीकरा

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीTue, 2 Sep 2025 06:18 PM
आम आदमी पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी पर एक नया आरोप लगाया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने उनसे जुड़े सरकारी रिकॉर्ड्स को सर्वर से गायब कर दिया है। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस मसले पर अपनी बात रखी। ये रिकॉर्ड नालों की डिसिल्टिंग,फाइल नोटिंग या कहें यू नोट,अधिकारियों के दिए जाने वाले आदेशों की कॉपी सर्वर से गायब मिलीं।

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मैं तो हैरान हूं कि बीजेपी सरकार में ऐसा भी हो सकता है। मेरे मंत्री रहते हुए साल 2024 में मुख्य सचिव को नालों की डीसिल्टिंग का Third Party Audit कराने का आदेश दिया था। इसे लेकर मैंने RTI दाखिल की थी। जिसका जवाब आया आपकी RTI को लेकर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अब इसे लेकर आज सुनवाई हुई, जिसमें सर्वर पर इन आदेशों को ढूंढा गया तो वह सब गायब थे। इसके साथ इन सभी Notes का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया गया था,लेकिन यह रिकॉर्ड सर्वर से गायब कर दिया गया है।

आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आगे बताया कि हमने सर्वर में कई फाइल नंबर लगाकर खोजना शुरू किया,जिसमें विभाग के अफसरों को कई आदेश भेजे गए थे,वो गायब मिले। सारी फाइल मूवमेंट का रिकॉर्ड सर्वर से गायब कर दिया है,इसकी जांच होनी चाहिए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी सरकार में मंत्री की ओर से भेजे गए पत्राचार गायब कर दिए जाएं।