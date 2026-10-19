'ये आपातकाल है, कोई इंसाफ नहीं'- न्यायिक हिरासत बढ़ने पर तिहाड़ लौटते समय बोले सौरभ दास- VIDEO
कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका और सौरभ दास की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी गई है। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास से वापस तिहाड़ जाते समय सौरभ दास ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा।
कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका और सौरभ दास की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी गई है। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास से वापस तिहाड़ जाते समय सौरभ दास ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बंद गाड़ी के अंदर से जोर से बोलते हुए कहा- "हम आपातकाल में हैं। कोई इंसाफ नहीं है। यह पुलिस कोर्ट है।" जानिए सौरभ दास ने और क्या कहा।
सौरभ दास का यह बयान स्मिता शर्मा नामक पत्रकार के कैमरे में कैद हुआ। जिस वक्त वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थीं, तभी पीछे से सौरभ और आशुतोष को ले जा रही गाड़ी निकली। सौरभ दास ने बंद गाड़ी की खिड़की से बोलते हुए कहा- “हम आपातकाल में हैं। कोई इंसाफ नहीं है। यह पुलिस कोर्ट है। जरा देखिए उन्होंने क्या हाल बना दिया है।”
इसलिए 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था
दरअसल, सौरभ दास और आशुतोष रांका को प्रतिबंधित प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर में तिरंगा लहराने के चलते 13 अक्टूबर को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। क्योंकि प्रदर्शन स्थल के रूप में जंतर-मंतर के दर्जे को पहले ही रद्द कर दिया गया था। लेकिन आज सोमवार को सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी गई है।
न्यायिक हिरासत बढ़ने पर क्या बोले CJP के वकील
CJP नेताओं के वकील अभिक चिमनी ने फैसले के बाद कहा, आज जब हम अदालत पहुंचे, तो पांच दिन की हिरासत की अवधि खत्म हो चुकी थी। सुनवाई की पिछली तारीख पर अदालत ने कहा था कि पेश की गई जमानतें स्वीकार करने लायक नहीं हैं। आज हम नई जमानतें लेकर कोर्ट पहुंचे।
जब हमारे मामले पर सुनवाई शुरू हुई, तो राज्य पक्ष ने एक नई अर्जी दाखिल की, जो हमें उसी समय दी गई। इस अर्जी में उन्होंने न्यायिक हिरासत को पांच से सात दिन और बढ़ाने की मांग की। उन्होंने जो कारण बताए, वे हमारे लिए बेहद चौंकाने वाले थे। उनका दावा था कि सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को तुरंत खतरा है, और इसलिए आरोपियों का न्यायिक हिरासत में रहना जरूरी है।
विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालतों को खत्म कर देना चाहिए
सीजेपी की न्यायिक मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने कहा, “मुझे लगता है कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालतों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह व्यवस्था ही दूषित हो चुकी है। इन्होंने ज़मानतदारों को खारिज कर दिया है। वकीलों ने बताया है कि किसी ज़मानतदार के सत्यापन की प्रक्रिया, किसी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजने का वैध आधार नहीं हो सकती।” उन्होंने कहा, "वे कोई खतरा पैदा नहीं करते। हमारी तरफ से कोई उकसावा भी नहीं था, फिर भी उन्हें दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अ
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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