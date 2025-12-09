सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ वापस ले लिया मानहानि का मुकदमा, क्या वजह?

संक्षेप: सत्येंद्र जैन की ओर से एडवोकेट रजत भारद्वाज और करण शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और कहा कि वादी (जैन) वर्तमान मुकदमे को वापस लेना चाहते हैं। इसी साल जुलाई में, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने जैन द्वारा दायर दीवानी मानहानि मुकदमे को खारिज करने की मांग करते हुए एक अर्जी दाखिल की थी।

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन ने हाल ही में रोहिणी कोर्ट से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर किया गया अपना दीवानी मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया है। उन्होंने यह मुकदमा पिछले साल दायर किया था। वरिष्ठ सिविल जज गौरव ने यह वापसी स्वीकार कर ली और मुकदमे को वापस लिए जाने के कारण निपटा दिया। वरिष्ठ सिविल जज गौरव शर्मा ने 6 दिसंबर को आदेश दिया, "वादी मुकदमे का स्वामी है और इसलिए, इसे वापस लेने का हकदार है। उपरोक्त के मद्देनजर, मामला वापस लिए जाने के कारण निपटाया जाता है।"

सत्येंद्र जैन की ओर से एडवोकेट रजत भारद्वाज और करण शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और कहा कि वादी (जैन) वर्तमान मुकदमे को वापस लेना चाहते हैं। इसी साल जुलाई में, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने जैन द्वारा दायर दीवानी मानहानि मुकदमे को खारिज करने की मांग करते हुए एक अर्जी दाखिल की थी। जैन ने अपने मुकदमे में कहा था कि बांसुरी स्वराज ने अक्टूबर 2023 में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मानहानिकारक टिप्पणियां की थीं।

रोहिणी कोर्ट ने दिसंबर 2024 में बांसुरी स्वराज और एक टीवी न्यूज़ चैनल को नोटिस जारी किया था। सत्यैंद्र जैन ने टीवी चैनल को संबंधित सामग्री हटाने और बांसुरी स्वराज को भविष्य में ऐसे बयान देने से रोकने का निर्देश देने की प्रार्थना की थी। उन्होंने एक रुपये के हर्जाने की मांग की थी।

सत्येंद्र जैन ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में बांसुरी स्वराज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस शिकायत को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) ने खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील लंबित है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया था कि स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियाँ की थीं। यह इंटरव्यू लाखों लोगों ने देखा था।

उन्होंने दावा किया था कि ये टिप्पणियां बांसुरी स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और अनावश्यक राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए की थीं। पूर्व दिल्ली मंत्री जैन ने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया था कि उनके घर से 3 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बांसुरी स्वराज ने यह भी कहा था कि शिकायतकर्ता (जैन) के घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे।